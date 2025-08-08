Znate li kojim se sportom prije MMA bavio Joker? Pogledajte ovo, iznenadit ćete se

TKO BI REKAO /

Večeras u 23:50 h na RTL2 gledatelji mogu pogledati uzbudljiv sažetak prve tri epizode Fight of Nations™: Put do pobjede. Ako ste propustili početak, ovo je idealna prilika da uhvatite sve važne trenutke i dobijete uvid u sve što se dosad dogodilo. Cjelovite epizode dostupne su ekskluzivno na streaming platformi Voyo. Jeste li znali da se Aleksandar Ilić Joker, prije slobodne borbe, bavio košarkom. Igrao je za KK Partizan, OKK Beograd i za Radnički. Bio je i juniorski reprezentativac Srbije. Nakon 13 godina treniranja košarke rodila se ljubav prema slobodnoj borbi.

