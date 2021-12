Kad se KK Dinamo Zagreb osnivao, navijači su maštali o velikim, bitnim utakmicama kluba. Upravo jedna takva sljedećeg utorka igra se u Draženovom domu. Od 18 sati na rasporedu je utakmica osmine finala Kupa Krešimira Ćosića odigrat će KK Dinamo i KK Cibona. Bit će to prvi sraz ova dva zagrebačka košarkaška kluba, velikana, abaligaša na jednoj strani i košarkaškog kluba koji raste u svim segmentima, koji želi izboriti nastup u prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi, elitnom rangu...

No, iako do utakmice ima 5 dana, digle su se tenzije, piše se i u medijima i poteže priča o tome kako će Boysi navijati protiv Cibone. Ima dinamovaca, dakako, koji su generacijski vezani za Cibonu. Ima i onih mlađih navijača koji još uvijek bodre cibose, ali ima i onih koji navijaju za Dinamo, pa i u košarci, prije svega! Stoga, nametnulo se sad pitanje: Za koga navijati u ovoj utakmici?

Okrenuli smo broj trenera prve momčadi KK Dinama Milana Ličine, kako bi nam dao svoje viđenje samog nadolazećeg božićnog dvoboja, kao i novonastale situacije...

"Iskreno, mislim da te nekakve priče i medijski napisi oko utakmice, takve stvari su za nas još uvijek... Ja osobno, uopće ne razmišljam o Ciboni. Znate, u subotu KK Dinamo ima supervažnu utakmicu protiv Samobora i to je nama najvažnija utakmica u ovom trenutku", kazao nam je u uvodu razgovora Milan Ličina i nastavio:

"Nama je Kup i utakmica s Cibonom samo nagrada za prvi dio sezone. Utakmica dolazi u dobrom trenutku, kad se prvi dio sezone završava. Da odigramo taj dvoboj sa užitkom. Nakon toga ćemo se i dalje pripremati za što se i pripremamo od početka sezone. Cibona dolazi u pravo vrijeme, u pravom trenutku, ali da sad to bude nekakva, to sam pročitao u medijima, nekakve priče, tenzije, da će Boysi navijati protiv Cibone... Meni je to onako malo smiješno".

Spominjete tenzije i medijske napise, o čemu konkretno govorite, možete li biti malo precizniji?

"Gledajte, Cibona je uvijek bila Cibona, takva velika će i ostati. No, Dinamo je sad Dinamo. Nema tu nikakvih tenzija u smislu da će se navijati protiv Cibone za Dinamo itd. Poznata mi je povijest, neke stvari iz prošlosti iz odnosa Cibone i Boysa. Taj dio potpuno razumijem, kao i još druge neke stvari. Meni je to jasno. Smatram da naši navijači, da Bad Blue Boysi, neće navijati protiv Cibone, nego za KK Dinamo. Ne volim te priče protiv nekog. Mi imamo svoju momčad, svoj klub, radimo svojim putem, treniramo, mislim da nije potrebno raditi neke rivalitete. To je prerano. U ovom trenutku, mi imamo stvarno puno važniji posao, nego razmišljati o Ciboni".

No, blage tenzije su ponekad dobre. Čisto zbog živosti, da se malo oživi sport, u ovom slučaju košarka u Zagrebu? Takve stvari sport čine živima, živosti treba košarci u Hrvatskoj. Neka ljudi dolaze na utakmice što više...

"Sport, mediji, svi mi živimo od rivalstava. To je fenomenalno. Da je sve jednolično, nitko ne bi ni pratio sport, čitao novine, treba u tom segmentu raditi. No, u ovom trenutku mi nismo u situaciji da se možemo boriti s jednim ABA-ligašem, ali da ćemo u dogledno vrijeme da je to ideja, stvoriti klub koji će biti konkurentan svima, apsolutno".

Ima i onih koji govore da kako mogu Boysi navijati za "umjetni", "izmišljeni klub", da se tu radi o KK Rudešu u biti, a da je Cibona ipak Cibona, klub za koji se u košarci u Zagrebu uvijek navijalo, broj jedan u tom sportu u hrvatskoj metropoli...

"Pod broj jedan, Dinamo nije umjetni klub. Nije niti izmišljeni... Taj klub postoji već dugo u biti. Tim načelom, onda je i Cedevita izmišljeni klub, kao i Cibona... Cibona je umjetni klub. Ona kad je nastala, nastala je povijesno od Lokomotive nekadašnje, stvorio se koglemorat, stvorila se i Cibona. Što je sad onda Cedevita, Cedevita je prvi klub bio Hiron Botinec. Drugi klub je sad Agronom. Mislim, nisam shvatio konotaciju takvih komentara. To su ogorčeni ljudi koji takve stvari pišu u komentarima, na društvenim mrežama, svejedno gdje. Ajmo malo spustiti loptu na zemlju u ovom trenutku. Ne bih htio da mi dečki previše budu fokusirani na Cibonu, a ne na subotu i Samobor, jer bi u protivnom mogli plakati u subotu", završio je Milan Ličina.

Porazgovarali smo kratko i s Androm Anzulovićem, košarkašem KK Dinamo Zagreb...

"Još prošle godine kad su preimenovali Rudeš u Dinamo, ljudi koji su oko Dinama i Cibone nekako su baš priželjkivali tu prvu utakmicu ova dva košarkaška kluba iz Zagreba. E sad, hoće li se tu stvoriti neke još dodatne tenzije, sumnjam. Ljudi u Zagrebu stvarno ono, koji su odrasli u NK Dinamo, pogotovo BBB-ovci, išli su i na Cibonu, Cibona je bila uvijek tu. No, sad je tu i KK Dinamo Zagreb. Ma, samo neka ljudi dođu, neka bude što više navijača u dvorani. Neka gledaju, uživaju, neka navijaju za koga hoće... Neka bude jedna prava atmosfera, košarkaška utakmica. Cibona je kvalitetnija, ali sigurno ćemo dati sve od sebe i uz podršku Bad Blue Boysa, kao i svaki put do sad, izaći ćemo krvavih koljena, pa tko pobijedi", govori nam Andro Anzulović.

Kako komentirate one koji se čude kako netko može navijati za KK Dinamo Zagreb, "izmišljen" klub, a ne za Cibonu, "povijesni" košarkaški zagrebački klub broj jedan u gradu?

"Ma i ja sam vidio to, čitam i ja to, pročitao sam i ja na nekoliko mjesta. Ma gledajte, iskreno, možeš ti navijati, ne moraš navijati za nekog, podupiri svoje i to je to. Meni je samo da ljudi dođu i uživaju u košarci. Znam sigurno da ćemo mi svojom požrtvovnošću i trudom, zalaganjem, pokušati one neutralne okrenuti na našu stranu. Nije mi čudno što dolazi do takvih komentara, situacija, što je do ovog došlo. Svi smo mi odrasli uz Cibonu, Cibona je povijesno jedan od najvećih hrvatskih klubova, velikan europske košarke, legende su nosile dres Cibone. To se i vidi, kad uđeš u tu dvoranu moraš imati respect. Po meni, ništa zlo, nema zla, sve u najboljem redu. Samo da smanjimo naše pogreške u utakmici, Cibona je dobra, igrači igraju veći nivo. No, i veća čuda su se događala, nadamo se i mi jednom božićnom malom čudu u utorak", zaključio je Andro Anzulović.

Da samo nemamo jednu stranu, nazvali smo i kapetana Cibone Roka Prkačina, jednog od najboljih mladih košarkaša u Hrvatskoj ali i šire, mladu zvijezdu Cibone, hrvatskog reprezentativca.

Kako Roko gleda na mogućnost da Bad Blue Boys navijaju za KK Dinamo, a ne za Cibonu?

"A sad, ne mogu ja govoriti nekome za koga da netko navija, kako da pristupi ovoj situaciji. Ono što mogu reći je da očekujem dobro ispunjenu dvoranu. Očekujem, stoga, publiku u dvorani, pogotovo zato jer mislim da će doći Bad Blue Boysi. Mislim da će biti dobra atmosfera".

KK Dinamo Zagreb relativno je novi klub na zagrebačkoj i hrvatskoj košarkaškoj mapi. Kako vi vidite sad taj klub?

"Ja sam za Dinamo igrao prije dvije- tri godine, još kad je bio Rudeš, poznajem klub i vidim da su jako povezani s navijačima. Stoga, u potpunosti razumijem zašto bi Boysi mogli sljedećeg utorka navijati za KK Dinamo Zagreb, a ne za Cibonu", kratko nam je poručio najmlađi kapetan Cibone u povijesti.