NEOPISIVI HOROR /

Mladog košarkaša propucali u glavu: 'Nepravedno je otrgnut iz ovog svijeta'

Mladog košarkaša propucali u glavu: 'Nepravedno je otrgnut iz ovog svijeta'
Foto: Tetra Images/chris Hackett/tetra Images/profimedia

Tragedija u Nashvilleu: Mladi košarkaš Andre Bell ubijen u napadu na autocesti

16.1.2026.
11:57
M.G.
Tetra Images/chris Hackett/tetra Images/profimedia
Dvadesetogodišnji košarkaš Andre Bell ubijen je prošloga tjedna u Nashvilleu, objavila je američka policija.

Bell, mladi košarkaš kojemu su predviđali svijetlu budućnost, ubijen je hicem iz vatrenog oružja dok se s prijateljima vraćao u kampus.

Kobno volontiranje i povratak u kampus

U nedjelju navečer, Andre Bell vraćao se sa svojim prijateljima na sveučilišni kampus nakon što je volontirao na gimnastičkom natjecanju. Bell je vozio svoj bijeli Nissan autocestom u Nashvilleu kada se uz njih pojavio tamni sedan. Prema izjavama Bellovih prijatelja, nisu obraćali previše pažnje na drugo vozilo jer su obojica gledali u svoje mobitele.

Iznenada, odjeknulo je nekoliko pucnjeva, a shvatili su da je Andre pogođen tek kada je njihov automobil počeo usporavati i nekontrolirano se zanositi, pa se na kraju sudario s crvenim kamionom.

Počinitelji su nastavili su vožnju i pobjegli s mjesta zločina. Bell, pogođen u glavu, hitno je prevezen u Medicinski centar Sveučilišta Vanderbilt, gdje je u ponedjeljak, nažalost, podlegao ozljedama.

"Nježni mladić nepravedno otrgnut iz ovog svijeta"

Andre "Dre" Bell bio je student druge godine poslovne administracije, porijeklom iz Jacksona u Tennesseeju. Opisivan je kao vođa na terenu i izvan njega. Njegov trener, Jeremiah Crutcher, s tugom ga je opisao kao "mladog, bistrog i nježnog mladića koji je nepravedno otrgnut iz ovog svijeta". Iako je na terenu bio "dominantna snaga", Crutcher ističe kako će Bell najviše ostati upamćen po "svom zaraznom osmijehu, ljubaznoj osobnosti i jedinstvenoj sposobnosti da uvijek unese toplinu u prostoriju".

Direktorica atletike na Sveučilištu Fisk, Valencia Jordan, izjavila je da je cijela sportska obitelj shrvana viješću. "Naša srca su uz njegovu obitelj u ovim najtežim trenucima. Stajat ćemo uz njih i podržati ih na svaki mogući način", poručila je Jordan. Zbog tragedije, košarkaška utakmica Fisk Bulldogsa protiv Sveučilišta Voorhees, koja se trebala odigrati u četvrtak, odgođena je, a studentima i sportašima pružena je psihološka pomoć.

Policija traga za tamnim sedanom

Jedinica za ubojstva policije u Nashvilleu pokrenula je opsežnu istragu. Motiv ovog brutalnog napada zasad je nepoznat. Policija aktivno traga za tamnim sedanom iz kojeg su ispaljeni hici i vjeruje da vozilo vjerojatno ima oštećenje na vjetrobranskom staklu, sudeći po krhotinama stakla pronađenim na mjestu događaja.

