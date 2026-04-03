Pobjeda Oklahome u LA-u ostala u sjeni onoga što se dogodilo Dončiću, Detroit osigurao vrh

Oklahoma City Thunder su sinoć na svom terenu s visokih 139-96 nadigrali Los Angeles Lakerse kojima je prekinut niz od četiri pobjede u NBA ligi i koji su ostali bez Luke Dončića zbog ozljede tetive.

Shai Gilgeous-Alexander je 28 koševa bio najbolji strijelac Thundera koji je kontrolirao utakmicu od samog početka izgradivši dvoznamenkastu prednost u manje od četiri minute utakmice. Ta prednost nije pala ispod devet poena do kraja utakmice, a nakon prve četvrtine nije pala ispod 23 poena. Oklahoma City (61-16) je na poluvremenu vodila 82-51.

Kod Lakersa (50-27) Austin Reaves je ubacio 15 koševa, a LeBron James 13. Dončić je napustio igru ​​zbog ozljede lijeve tetive koljena sredinom treće četvrtine. Trener Lakersa JJ Redick rekao je da će u petak obaviti magnetsku rezonancu.

Cleveland Cavaliers su u San Franciscu svladali Golden State Warriorse sa 118-111 i približili se na jednu pobjedu od New York Knicksa (49-28) u njihovom dvoboju za treće mjesto u Istočnoj konferenciji. Cavalierse (48-29) je do pobjede predvodio Donovan Mitchell s 25 koševa, Max Strus je dodao 24, James Harden 19. Kod Warriorsa (36-41), čiji ih je treći uzastopni poraz ostavio na čvrstom 10. mjestu Zapadne konferencije, najbolji su s po 25 koševa svaki bili Gui Santos i Brandin Podziemski.

Spursi mogu i bez Wembyja

San Antonio Spursi su povećali svoj niz pobjeda na 11 utakmica nakon što su sinoć u gostima sa 118-99 bili bolji od Los Angeles Clippersa. De'Aaron Fox ubacio je 22 koša uz osam skokova, Stephon Castle dodao je 20 koševa za San Antonio koji su bili bez Victora Wembanyame. Dylan Harper postigao je 19 poena, a Devin Vassell 14 poena uz 10 skokova, čime su Spursi poboljšali svoj omjer na 27-2 od 1. veljače. Spursi (59-18) su ostali dvije utakmice iza Oklahoma City Thundera na prvom mjestu u Zapadnoj konferenciji, a preostalo je pet utakmica do kraja regularne sezone. Kawhi Leonard postigao je 24 poena, a Bennedict Mathurin 18 za Clipperse (39-38) koji su pali na deveto mjesto na Zapadu s jednom preostalom utakmicom protiv osmoplasiranih Portland Trail Blazersa.

Portland Trail Blazers su kod kuće sa 118-106 pobijedili gostujuće New Orleans Pelicanse, a Jrue Holiday i Toumani Camara zajedno su pogodili 13 od 20 trica.Holiday je predvodio Portland (40-38) s 27 poena, pogodivši sedam od svojih 15 pokušaja za trice, od kojih je jedna - 81 sekundu prije kraja - povećala vodstvo Portlanda na nepremostivih 11 bodova. Blazersi, koji drže osmo mjesto na ljestvici Zapadne konferencije, slavili su u tri zadnje utakmice. Camara je ubacio 23 koša, a Deni Avdija 24 poena, Scoot Henderson dodao je 14, a Matisse Thybulle ušao je s klupe i postigao 13 poena. Portland je u toj četvrtini nadigrao New Orleans 28-16, izgradivši vodstvo koje nikada nije ispustio. Jeremiah Fears je sa 21 košem predvodio New Orleans kojem je ovo šesti uzastopni poraz, a Trey Murphy III završio je s 19 poena. Karlo Matković nije igrao za Pelicanse.

Prejaki Pistonsi

Detroit Pistonsi (56-21) su kod kuće sa 113-108 pobijedili Minnesota Timberwolvese i osigurali prvo mjesto u Istočnoj konferenciji. Daniss Jenkins je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 26 koševa, osam asistencija i pet skokova, a Jalen Duren je postigao 22 poena i 14 skokova. Pistonsi su pobijedili Timberwolvese drugi put u manje od tjedan dana. Detroit je u subotu pobijedio na domaćem terenu Minnesote 109-87. Julius Randle je postigao 27 poena, šest skokova i šest asistencija za Timberwolvese (46-30). Naz Reid je imao 19 poena i šest skokova, dok je Ayo Dosunmu također postigao 19 poena uz pet skokova i četiri asistencije.

Charlotte Hornets su lako sa 1275-107 svladali gostujuće Phoenix Sunse i nastavili borbu za zajamčeno mjesto u doigravanju Istočne konferencije. Miles Bridges je postigao 25 ​​poena za Charlotte (41-36), a Kon Knueppel je dodao 20 poena. Jalen Green je završio utakmicu s 25 poena, a Devin Booker je postigao 17 od svojih 22 poena u prvom poluvremenu za Sunse (42-35).

POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji set kocki stiže s nogometašima! Messi: 'Nadrealno je vidjeti sebe, moji obožavaju lego'