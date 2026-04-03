VELIKI PROBLEM ZA LAKERSE /

Teška ozljeda Luke Dončića! Napustio je parket u bolovima

Teška ozljeda Luke Dončića! Napustio je parket u bolovima
Foto: Cooper Neill/Getty images/Profimedia

Najveća briga za Lakerse ipak je Dončićevo stanje uoči doigravanja

3.4.2026.
8:04
Sportski.net
Cooper Neill/Getty images/Profimedia
Los Angeles Lakers doživjeli su težak poraz protiv Oklahoma City Thunder, ali rezultat je ostao u sjeni ozljede Luka Dončić.

Slovenski as ozlijedio je zadnju ložu lijeve noge i napustio parket u trećoj četvrtini, nakon čega se više nije vraćao u igru. Momčad iz Oklahome to je iskoristila i slavila uvjerljivom pobjedom 139:96.

 

 

Problemi za Lakerse tu nisu stali jer je i Austin Reaves imao poteškoća s leđima, iako je kasnije nastavio susret. Domaćine je predvodio raspoloženi Shai Gilgeous-Alexander s 28 poena.

Najveća briga za Lakerse ipak je Dončićevo stanje uoči doigravanja. Ozljeda dolazi u nezgodnom trenutku, a još uvijek nije poznato koliko će izbivati s terena.

Luka DončićNbaLos Angeles Lakers
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
