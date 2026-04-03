Teška ozljeda Luke Dončića! Napustio je parket u bolovima

Los Angeles Lakers doživjeli su težak poraz protiv Oklahoma City Thunder, ali rezultat je ostao u sjeni ozljede Luka Dončić.

Slovenski as ozlijedio je zadnju ložu lijeve noge i napustio parket u trećoj četvrtini, nakon čega se više nije vraćao u igru. Momčad iz Oklahome to je iskoristila i slavila uvjerljivom pobjedom 139:96.

Problemi za Lakerse tu nisu stali jer je i Austin Reaves imao poteškoća s leđima, iako je kasnije nastavio susret. Domaćine je predvodio raspoloženi Shai Gilgeous-Alexander s 28 poena.

Najveća briga za Lakerse ipak je Dončićevo stanje uoči doigravanja. Ozljeda dolazi u nezgodnom trenutku, a još uvijek nije poznato koliko će izbivati s terena.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Giriček ekskluzivno o karijeri, privatnom životu i Luki Dončiću