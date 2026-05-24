VELIKI POTHVAT /

Knickse jedna pobjeda dijeli od prvog finala u ovom stoljeću

Knickse jedna pobjeda dijeli od prvog finala u ovom stoljeću
Foto: Gregory Shamus/Getty images/Profimedia

Knicksi su u posljednjem finalu bili poraženi protiv San Antonio Spursa 4-1

24.5.2026.
8:12
Hina
New York Knicksi su samo jednu pobjedu udaljeni od svog prvog nastupa u NBA finalu od 1999. nakon što su u subotu u trećoj utakmici finala Istočne konferencije sa 121-108 svladali Cleveland Cavalierse.

Jalen Brunson postigao je 30 poena, a Mikal Bridges 22 za New York koji nije zaostajao ni jednom u utakmici i sada uvjerljivo vodi 3-0 u seriji na četiri pobjede.

Treći nositelji Knicksi pobijedili su  rekordnih 10 uzastopnih utakmica doigravanja - s prosječnom razlikom od 22,5 poena - postavši 10. momčad u povijesti lige s dvoznamenkastim brojem pobjeda u jednoj doigravanju. Pet od prethodnih devet utakmica donijelo je kući prvenstvo.

Četvrta utakmica igra se u ponedjeljak u Clevelandu.

Karl-Anthony Towns je zabio 13 koševa uz osam skokova i sedam asistencija, a OG Anunoby je dodao 21 koš za New York.

"Osjećamo - i oduvijek smo osjećali - da je nebo granica s ovom momčadi", rekao je Towns nakon utakmice. "Odlično se prilagođavamo kako utakmica odmiče. Uvijek se prilagođavam onome što utakmica zahtijeva od mene."

Kod Clevelanda najbolji je bio Evan Mobley koji je ubacio 24 koša, dok je Donovan Mitchell dodao 23, a James Harden 19. Igrači Cleveleanda su djelovali umorno s obzirom da igraju svaki drugi dan od 29. travnja. Za pobjedu nad Toronto Raptorsima u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije odigrali su sedam utakmica kao i protiv Detroit Pistonsa u polufinalu Istoka.

      Cup tree provided by Sofascore

NbaNew York KnicksSan Antonio Spurs
