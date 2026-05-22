NAPOKON /

Knicksi stigli na korak do prvog finala u ovom stoljeću

Foto: Sarah Stier/Getty images/Profimedia

Posljednji puta su New York Knicks u NBA finalu bili 1998./99. kada su ga i osvojili

22.5.2026.
8:07
Hina
Košarkaši New York Knicksa pobijedili su u svom Madison Square Gardenu Cleveland Cavalierse sa 109-93 i tako su došli na pola puta do velikog NBA finala. Ovom je pobjedom momčad iz New Yorka povela 2-0 u seriji.

Utakmica je bila rezultatski vrlo izjednačena u prvom poluvremenu, u kojem nijedna momčad nije stvorila veću prednost od šest koševa. Knicksi su odlučujuću seriju napravili početkom treće četvrtine, kad su kod rezultata 53-53, u pet minuta napravili 18-0.

New York je u zadnju četvrtinu ušao s +15 (85-70), a onda je Cleveland serijom 8-0 došao na samo sedam poena zaostatka.

Međutim, to je bilo sve što je gostujuća momčad uspjela napraviti, jer su Knicksi nakon toga došli i do +19 te mirno priveli dvoboj kraju.

Najbolju utakmicu karijere u doigravanju odigrao je Josh Hart koji je sa 26 koševa i pet pogođenih trica predvodio strijelce New Yorka, čemu je dodao i sedam asistencija te dvije ukradene lopte. Po 19 koševa su ubacili Mikal Bridges i Jalen Brunson, koji je došao do 'double-double' učinka podijelivši 14 asistencija. 'Double-double' je imao i Karl-Anthony Towns s 18 poena i 13 skokova.

OG Anunoby je u devetu uzastopnu pobjedu Knicksa ugradio 14 koševa i tri blokade.

Donovan Mitchell je s 26 poena bio najbolji strijelac Cavaliersa. James Harden je ubacio 18 koševa, Evan Mobley 14, a Jarrett Allen je spojio 13 poena i 10 skokova.

U sljedeće dvije utakmice Cleveland će biti domaćin, a prva od njih je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju (2.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu. 

New York KnicksCleveland CavaliersNba
