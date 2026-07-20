Hezonja odlazi iz Reala, evo gdje nastavlja karijeru: Španjolci plasirali senzaciju

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja napustit će europskog doprvaka Real Madrid i vratiti se u NBA ligu nakon što je aktivirao izlaznu klauzulu iz ugovora, objavili su u ponedjeljak španjolski mediji.

Prema navodima novinara Cheme de Lucasa, čiju vijest prenose novine Marca i Mundo Deportivo, Hezonja je obavijestio vodstvo madridskog kluba da koristi mogućnost raskida ugovora namijenjenu isključivo prelasku u NBA, pri čemu je uplatio odštetu od 850.000 eura.

Ime NBA kluba u koji će 31-godišnji hrvatski krilni igrač prijeći zasad nije poznat.

Hezonja s Real Madridom ima ugovor na još tri godine, do ljeta 2029. godine. No, ugovor sadržava klauzulu koja mu omogućuje odlazak u NBA večeras do ponoći uz plaćanje unaprijed utvrđene odštete.

Njegov odlazak predstavlja ozbiljan udarac za Real Madrid, koji je čekao konačnu odluku hrvatskog reprezentativca prije završetka slaganja momčadi za novu sezonu. Španjolski mediji kao jednog od mogućih nasljednika spominju finskog reprezentativca Mikaela Jantunena, koji je nedavno napustio Fenerbahče.

Hezonja iza sebe ostavlja najbolju sezonu otkako je 2022. stigao u Madrid, s kojim je tri puta igrao u finalu Eurolige i jednom ju osvojio. Proglašen je najkorisnijim igračem (MVP) osnovnog dijela španjolskog prvenstva.

Dubrovčanin bi se tako nakon šest godina trebao vratiti u NBA, gdje je od 2015. do 2020. nosio dresove Orlando Magica, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Nakon odlaska iz NBA-a kratko je igrao za Panathinaikos i ruski UNICS Kazanj, prije dolaska u Real Madrid.

Real Madrid prošle sezone nije osvojio niti jedan trofej, prvi put nakon 2011. S klupe je otišao trener Sergio Scariolo, nakon samo godinu dana, a doveden je Pedro Martinez koji je s Valencijom osvojio španjolsko prvenstvo i nastupio na Final Fouru Eurolige. Real Madrid se nije oglasio do objave ove vijesti.