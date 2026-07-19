Nevjerojatna priča Dennisa Rodmana ispričana u dokumentarcu

Kroz karijeru su ga definirali prstenovi, pirsingi, obojena kosa i kaos, no ispod svega uvijek se skrivala ranjivost. Novi dokumentarac 'Rodman: U dobru i zlu' pokušava ogoliti borbe jedne od najtalentiranijih i najzagonetnijih zvijezda u povijesti košarke, otkrivajući čovjeka čija je najveća bitka uvijek bila ona sa samim sobom.

Odbačenost i potraga za domom

Njegov životni put bio je sve samo ne tipičan. Odrastao je u siromaštvu u Dallasu, bez oca koji ga je napustio kad su mu bile tri godine. Sramežljiv i preplašen, mislio je da će završiti u zatvoru, kao diler ili mrtav. Nakon što je izbačen iz srednjoškolskog tima američkog nogometa, a u košarci bio neprimjetan, majka mu je nakon mature dala ultimatum: nađi posao ili odseli. 'Promijenila je brave. Imao sam jednu vreću za smeće s odjećom i sjedio sam na stepenicama bez ikakvog plana', prisjetio se. Gotovo dvije godine spavao je po dvorištima prijatelja i radio sitne poslove za pet dolara dnevno. No, u tom je razdoblju narastao gotovo 30 centimetara, što mu je donijelo stipendiju na Southeastern Oklahoma State Universityju. Tamo je postao zvijezda, a 1986. su ga kao 27. izbor drafta uzeli Detroit Pistonsi. U okrilju 'Zločestih dečkiju' i trenera Chucka Dalyja, koji mu je postao očinska figura, Rodman je pronašao sigurnost. 'Obitelj Daly me tretirala kao svojega. Tamo je bilo sigurno', objasnio je. S Pistonsima je osvojio dva naslova prvaka, a dva puta je proglašen i najboljim obrambenim igračem lige.

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Prvak na terenu, anarhist izvan njega

Nakon raspada šampionske momčadi Pistonsa, Rodmanov svijet se urušio. Godine 1993. policija ga je pronašla kako spava u svom kamionetu s napunjenim pištoljem, a mnogi su vjerovali da je na rubu samoubojstva. Taj je događaj, kako je sam rekao, bio prekretnica. Postao je 'Crv' kakvog svijet poznaje. Prešao je u San Antonio Spurse, a zatim u Chicago Bullse, gdje je s Michaelom Jordanom i Scottiejem Pippenom stvorio nezaustavljivu dinastiju koja je osvojila tri uzastopna prvenstva. No, dok je na terenu bio genij za skokove, izvan njega je bio hodajući spektakl. Njegova karijera ispunjena je incidentima: suspendiran je na šest utakmica i kažnjen s 20.000 dolara jer je glavom udario suca, a godinu kasnije dobio je 11 utakmica kazne jer je nogom udario kamermana. Promovirao je autobiografiju 'Bad As I Wanna Be' pojavivši se u vjenčanici, imao je kratkotrajnu vezu s Madonnom i brak s Carmen Electrom. Bio je veći od života, medijski fenomen koji je u Chicagu jedno vrijeme bio popularniji i od samog Jordana.

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Slomljeno srce ispod tetovaža

Ipak, najveća Rodmanova borba nikad nije bila s protivnicima, sucima ili pravilima, već s vlastitim demonima. Alkohol je bio jedan od njih, no onaj najgori, kako sam priznaje, jest pokušaj da uvjeri sebe da je dobar otac. 'Lažem si mnogo. 'Ja sam super tata. Volim svoju djecu.' A onda dođem kući i mrzim se jer znam da su to sve laži', rekao je kroz suze u intervjuu za ESPN. Otac Philander ga je napustio, a ponovno se pojavio tek kad je Dennis postao NBA zvijezda, s pričom o 29 djece sa 16 žena. Rodman, koji je odrastao bez oca, ironično je postao isti takav svojoj djeci. U govoru prilikom ulaska u Kuću slavnih 2011. godine, slomio se i ispričao im što nije bio tu za njih. Ta borba traje i danas. Živi desetak kilometara od sina DJ-a i kćeri Trinity, ali pomisao da ih posjeti ga paralizira. 'Želim, ali nije tako lako', kaže. 'Najteže mi je izaći iz tog kruga. Osjećaš da je prekasno.' Njegov je život vječna potraga za onim što nikad nije imao. 'Mislim da će ljudi nakon filma reći: 'Vau. Nije htio novac. Nije htio slavu. Samo je htio da se netko brine o njemu i da ga voli'.

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Ironija je, naravno, da je to sve što njegova djeca žele od njega. Njegova najstarija kći Alexis, koju je rijetko viđao, u dokumentarcu kaže: 'Moj otac je predivna osoba.' Pitanje je samo hoće li Dennis Rodman ikada u to i sam povjerovati. Gledaj 'Dennis Rodman: U dobru i zlu' na platformi Voyo.