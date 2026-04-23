Luka Božić Španjolcima: 'Neobična sam osoba, a mi Hrvati smo marljivi i borbeni'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić, trenutno najbolje ocijenjeni igrač španjolskog prvenstva, poručio je u četvrtak da je sretan nastupima u Granadi, ali da su pravi sportski uspjesi tek pred njim.

„Ovo je samo neki početak, sada će dolaziti prave stvari“, rekao je 29-godišnji krilni centar u videointervjuu za klupske medije.

Božić se grčevito bori kako bi s posljednjeplasiranom Granadom ostao u prvoj ligi te iz kola u kolo izlazi kao najkorisniji igrač na parketu. Granada je u posljednjoj utakmici pobijedila s 83-71 osmoplasiranu Unicaju u Malagi pa vjeruje da će u preostalih sedam kola sačuvati status prvoligaša.

Božić, s ugovorom do lipnja, bio je s 15 koševa najbolji strijelac susreta kojeg je okončao s 27 valorizacijskih bodova. Po tom kriteriju učinkovitosti, koji uključuje zabijene koševe, asistencije, blokade i skokove, vodeći je u španjolskoj ligi s prosjekom od 22 boda po utakmici.

„Kako bih se opisao? Neobična sam osoba, drugačija. Marljiv sam i puno razmišljam“, izjavio je.

Božić, proglašen najkorisnijim (MVP) igračem španjolskog prvenstva tijekom prošlog mjeseca, ispričao je da mu vlastiti karakter često nije išao u prilog.

'Nisam takav'

„Nije mi pomoglo jer moraš biti ekstrovertiran, sa svima se družiti, biti dobar sa svakime, a ja nisam takav. Ne mogu raditi stvari u kojima se ne osjećam ugodno. Bilo mi je teže, ali to sam ja. Sviđa mi se kakav sam“, rekao je.

Sa Zadrom je 2023. i 2024. bio proglašen MVP igračem ABA lige nakon čega je došao u Valenciju koja ga je odmah proslijedila na posudbu u novog prvoligaša Lleidu. Odande je ljetos došao u Granadu gdje kaže da uživa.

„Osjećam se sjajno. To je lijep grad, prisutna je posebna vibracija, posebna energija, a navijači su odlični. Stan, auto, sve mi je dobro ovdje pa se doista lijepo osjećam“, rekao je.

Upitan ima li poruku navijačima, odgovorio je da ih sve iznimno cijeni, a da mu njihova podrška puno znači.

„Čak kada igramo loše utakmice dolaze i podržavaju nas“, naglasio je. Objasnio je da voli igrati u Španjolskoj.

„Kada pogledam tribine vidim bake, djedove, žene, djecu…to je čudesno. Sjajno je za sport. U Hrvatskoj dolaze uglavnom samo muškarci, najčešće tvrdokorni navijači, a ovdje je košarka zabava za cijelu obitelj. Doista mi je drago vidjeti sve te ljude u dvorani kako uživaju, to mi doista unosi radost u srce“, ispričao je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija je u veljači i ožujku donijela radost svojim navijačima uslijed dviju dobrih utakmica s Njemačkom (93-88, 89-91) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

„Mislim da je to područje gdje je puno talentiranih ljudi“, rekao je o hrvatskim sportskim uspjesima. „Uz to smo marljivi i borbeni, takav nam je mentalitet. Borimo se kako bismo bili najbolji“, dodao je.

Objasnio je da je svakom igraču poseban osjećaj predstavljati svoju zemlju jer malo ljudi ima tu priliku. "Kada nosiš taj dres osjećaš se posebno i želiš pobijediti“, napomenuo je.

Podsjetio je da je Hrvatska u prošlosti imala dobre trenere i jako talentiranu djecu, možda „talentiranije i bolje“ košarkaše nego što ih ima danas. „A druge zemlje danas puno ulažu u košarku“, rekao je nastojeći objasniti zašto Hrvatska nema rezultate kao nekoć.

Kao dječak rođen u Bjelovaru volio je igrati nogomet s prijateljima, a istovremeno je trenirao košarku. „Kada su stvari postale ozbiljne s košarkom shvatio sam da je to to. Od tada volim košarku više od ičega“, rekao je Božić.

„Uvijek nastojim dati sve od sebe i nema tog trenera koji me gura kao što ja guram samog sebe“, poručio je.

