Luka Božić najbolji igrač španjolske lige u ožujku: 'Kruna u obliku MVP naslova'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić proglašen je najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige u mjesecu ožujku kada je za Granadu prosječno zabijao 18 koševa te imao 6,2 skoka, 4,2 asistencije i 26,8 valorizacijskih bodova po utakmici.

Božić, 29-godišnji krilni centar, predvodio je posljednjeplasiranu momčad španjolskog prvenstva do dviju važnih pobjeda u borbi za opstanak. Ovo je prvi put da je proglašen igračem mjeseca u Španjolskoj, gdje igra drugu sezonu nakon što je napustio Zadar.

"Dvije pobjede, dvije nominacije za 'Igrača kola', dug popis osobnih rekorda i kruna u obliku naslova MVP. Luka Božić će dugo pamtiti sve što je doživio u ožujku, mjesecu u kojem je bio najbolji", priopćio je organizator natjecanja Liga ACB.

Granada je ove sezone upisala 21 poraz i 3 pobjede, od čega dvije u ožujku. Manresu je svladala s 92-79, a Llleidu s 92-89.

Božić je Manresi tijekom pola sata provedenih na terenu ubacio 20 koševa, imao 13 skokova i četiri asistencije pa je utakmicu završio s 33 valorizacijska boda. Protiv Lleide je skupio 35 valorizacijski bodova te je bio proglašen najboljim igračem kola u Španjolskoj. Granada je u istom mjesecu izgubila od Joventuta i Valencije, a gdje je hrvatski igrač opet bio među boljima.

Vodeća momčad španjolskog prvenstva je Real Madrid, hrvatskog reprezentativca Marija Hezonje, s 22 pobjede i 2 poraza.

