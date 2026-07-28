U Tribunju počela '3KA' – ljetna košarkaška akademija koja djeci vraća osjećaj pripadanja

Prošlog je petka, točnije 24. srpnja, na novoizgrađenom igralištu pored Osnovne škole Tribunj odigran prvi turnir ovogodišnjeg izdanja "3KA – Tribunjske ljetne košarkaške akademije", programa koji je u proteklih nekoliko godina postao jedan od zaštitnih znakova ljeta u ovom mjestu. Riječ je o dijelu šireg programa "Lito od košarke" – edukativno-zabavnog projekta osmišljenog upravo za dane ljetnih praznika, kada djeca imaju najviše vremena za druženje, igru i nova prijateljstva.

Program će se, kako je najavljeno, odvijati od ponedjeljka do petka kroz iduća tri tjedna, čime će Tribunj tijekom kolovoza ponovno okupljati mlade ljubitelje košarke iz cijele Hrvatske i regije.

Sudjelovati mogu djeca u dobi od 6 do 16 godina, bez obzira na razinu predznanja ili iskustva u košarci – akademija je zamišljena kao otvoren, uključiv program u kojem je jednako važno i naučiti nešto novo i dobro se zabaviti. Uz same košarkaške treninge i vještine, na programu su i razne popratne igre i natjecateljski izazovi, a djeca koja se najviše trude i pokažu najbolji pristup nagrađuju se dodatnim nagradama.

Foto: 3KA

Ono što "3KA" čini posebnom nije samo sadržaj treninga, već atmosfera koja se stvara oko njih. Djeca ovdje ne dolaze samo trenirati; dolaze upoznati nove prijatelje, igrati se, smijati i zajedno graditi uspomene o kojima će pričati dugo nakon što ljeto završi. Upravo je to, kažu organizatori, ono što Tribunj čini jedinim mjestom na Jadranu gdje djeca društvo pronalaze već prvog dana ljetovanja.

Dok djeca provode dane aktivno i sigurno, okružena vršnjacima i iskusnim voditeljima, roditelji mogu mirno uživati u vlastitom odmoru. A cijeli tjedni program pritom je potpuno besplatan – zahvaljujući entuzijazmu organizatora te podršci sponzora, donatora i prijatelja programa, sudjelovanje ne zahtijeva nikakvu kotizaciju. To, kažu u Tribunju, nije samo ulaganje u sport, već u dječji osmijeh, zdravo odrastanje i nova prijateljstva.

Program ima i dugu tradiciju iza sebe. Od 1996. godine kroz tribunjski ljetni program prošle su tisuće djece, od kojih su mnoga danas odrasli ljudi koji se u Tribunj rado vraćaju, prisjećajući se ljeta koja su obilježila njihovo djetinjstvo.

U iduća tri tjedna Tribunj će tako ponovno biti mjesto susreta, igre i prijateljstva, a sudeći po dosadašnjim generacijama "tribunjske dice", pitanje "Hoćemo li opet u Tribunj?" već sada je izvjesno.