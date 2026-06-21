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VELIKI POVRATAK /

Legendarni Srbin ponovo na klupi grčkog velikana

Legendarni Srbin ponovo na klupi grčkog velikana
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Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Posljednji angažman bio mu je u beogradskom Partizanu, koji je vodio od 2021. do studenog 2025. godine.

21.6.2026.
16:11
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
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Proslavljeni srpski košarkaški trener Željko Obradović (66) vratio se na dužnost trenera grčkog velikana Panathinaikosa s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Obradović je već jednom vodio Panathinaikos, u periodu od 1999. do 2012. godine prilikom čega je osvojio pet naslova prvaka Europe.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Obradović je osvojio devet naslova prvaka Europe, uz pet s grčkim klubom ima još po jedan s, Joventutom, madridskim Realom, Fenerbahçeom i beogradskim Partizanom kojeg je vodio do studenog prošle godine.

S Panathinaikosom je sklopio ugovor do kraja sezone 2028./2029., a osim pet naslova prvaka u prvom je mandatu osvojio i 11 nacionalnih prvenstava.

željko ObradovićPanathinaikos
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