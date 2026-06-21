Legendarni Srbin ponovo na klupi grčkog velikana

Proslavljeni srpski košarkaški trener Željko Obradović (66) vratio se na dužnost trenera grčkog velikana Panathinaikosa s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Obradović je već jednom vodio Panathinaikos, u periodu od 1999. do 2012. godine prilikom čega je osvojio pet naslova prvaka Europe.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Obradović je osvojio devet naslova prvaka Europe, uz pet s grčkim klubom ima još po jedan s, Joventutom, madridskim Realom, Fenerbahçeom i beogradskim Partizanom kojeg je vodio do studenog prošle godine.

S Panathinaikosom je sklopio ugovor do kraja sezone 2028./2029., a osim pet naslova prvaka u prvom je mandatu osvojio i 11 nacionalnih prvenstava.