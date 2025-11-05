Zvezda pregazila Panathinaikos! Beograd gorio dok su Grci nestajali s parketa...

U prvom susretu devetog kola Eurolige košarkaši Crvene zvezde jednostavno su na domaćem parketu svladali Panathinaikos s 86-68.

Beogradski sastav obranom je slomio goste iz Atene tijekom prve tri četvrtine. U prvoj dionici Panathinaikos je postigao samo 12 poena, a u trećoj tek osam. Uoči posljednje četvrtine Crvena zvezda je imala velikih 67-40.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U pobjedničkom sastavu odličnu je utakmicu odigrao Codi Miller-McIntyre koji je ubacio 14 poena, ali je tome dodao i devet skokova te sedam asistencija. Chima Moneke je ubacio 14 poena uz osam skokova i tri asistencije.

Sve o Euroligi čitajte na portalu Net.hr!

Kod Panathinaikosa je najbolji bio Kostas Sloukas sa 16 poena i četiri skoka.

Na vrhu ljestvice je Crvena zvezda s omjerom 7-2, dok uz utakmicu manje 6-2 imaju Žalgiris i Hapoel. Na omjeru 5-3 su trenutačno Olympiakos, Monaco, Valencia i Barcelona.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i i Celte javila s Maksimira