Legendarni hrvatski košarkaš otkrio razlog propadanja hrvatskih klubova: 'To je zbog EU'

Hrvatski košarkaški klubovi posrnuli su nakon što je Hrvatska ušla u EU jer ih više ne smije financirati Vlada, za razliku od Srbije koja pomaže euroligašima Partizanu i Crvenoj zvezdi, rekao je bivši hrvatski reprezentativac Marko Tomas.

"Najveći problem u tom pogledu pojavio se nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Tada su prestale državne i lokalne subvencije, a kompanijama su uvedene strože kontrole i porezi", izjavio je 40-godišnji Tomas za španjolski portal Jot Down Sport. Hrvatska je 2013. ušla u EU, a tržišna pravila bloka od 27 zemalja ne dopuštaju državama direktno financiranje klubova.

"Kompanije više ne žele ulagati u košarku i njezine timove jer je to novac koji ne generira povrat. Košarkaški timovi su stoga malo po malo opadali", rekao je.

Tomas je 2005. godine iz KK Zagreb prešao u Real Madrid s kojim je 2007. osvojio španjolsko prvenstvo i europski ULEB-ov kup. Igrao je kasnije za klubove poput Fuenlabrade, Fenerbahčea, Cibone i Cedevite. Njegov prvi klub Zagreb propao je 2018. godine.

'Zagreb je pomoću Vlade dovodio igrače za Euroligu'

"Ne znam baš što se događalo u posljednjih nekoliko godina. Dok sam igrao u Španjolskoj, KK Zagreb je primao novac od hrvatske Vlade. Tako je dovodio igrače za igranje u Euroligi. Čak su igrali i jednu sezonu u tom natjecanju (2011./12.), ali onda su dugovi postali preveliki", izjavio je Tomas.

KK Zagreb osnovan 1970. godine osvojio je hrvatsko prvenstvo 2011., a tri puta je bio pobjednik hrvatskog Kupa.

"Bio je to sjajan klub za mlade igrače. Nakon mene je ondje bio Ante Tomić koji je također prešao u Real Madrid. Kroz taj su klub prošli Mario Hezonja, Dario Šarić, Luka Žorić, Krunoslav Simon...", podsjetio je Tomas.

Hrvatskih klubova nije bilo u europskim natjecanjima posljednjih godina, a tek su ove sezone opet izašli na scenu, ali u nižim natjecanjima. Istovremeno su beogradski Partizan i Crvena zvezda stalni sudionici elitne Eurolige sa zapaženim rezultatima.

"Naravno, jer Srbija nije u EU-u pa im njena vlada može dati puno novca", rekao je Tomas.

Marko Tomas je od 2005. do 2017. igrao za Hrvatsku na pet europskih prvenstava, jednom Svjetskom te na Olimpijskim igrama 2008. godine.

