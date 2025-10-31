San Antonio na nogama: Spursi ovo ne pamte, a Wembanyama igra kao MVP

San Antonio Spursi su savršeno otvorili novu sezonu u NBA ligi i prvi put u klupskoj povijesti stigli do omjera 5-0 i to zahvaljujući 107-101 domaćoj pobjedi protiv Miami Heata. Briljantan je u sastavu Spursa opet bio Victor Wembanyama.

Wemby je ubacio 27 koševa i uz to dodao 18 skokova, 6 asistencija i 5 blokada. Ove sezone igra kao pravi MVP i ako nastavi ovim sjajnim tempom, zasigurno će biti za osvajanje nagrade za najboljeg igrača u ligi.

San je konačno dočekao takav savršen početak, a za to je najzaslužniji Wembanyama koji je prošle sezone pokazivao bljeskove, a na startu ove je potvrdio da igra na razini najozbiljnijeg kandidata za MVP nagradu.

Dominacija kakva se ne pamti

Brojke koje Wembanyama bilježi u prvih pet utakmica su nevjerojatne. Ima prosjek od 30.2 poena, 14.6 skokova i 4.8 blokada i sada se pridružio velikanu Bobu McAdoou kao tek drugi igrač u povijesti koji je u prvih pet susreta sezone imao takvu statistiku. U prvom tjednu proglašen je igračem tjedna Zapadne konferencije i prvi je igrač u povijesti lige koji je u uvodne tri utakmice skupio više od 100 poena i 15 blokada.

Otvorio je Wemby sezonu s nevjerojatnih 40 poena i 15 skokova protiv Dallas Mavericksa, da bi povijesnih 5-0 San Antonija osigurao je protiv Miamija s 27 poena, 18 skokova, šest asistencija i pet blokada. Wembanyamin niz utakmica s barem jednom blokadom produžio se na čak 90 i to je četvrti najduži takav niz u povijesti lige.

NBA pratite na portalu Net.hr

Wembanyamina evolucija

Sjajni 21-godišnji Francuz je u ovoj sezoni, koja mu je treća u NBA ligi, napravio veliki zaokret u svojoj igri i to se odmah vidjelo na parketu. Smanjio je količinu ishitrenih šuteva za trice i fokusirao se na dominaciju u reketu. Sigurniji je s loptom, brže donosi odluke i pokazuje zadivljujuću dozu strpljenja u određenim situacijama. Nekad se čini kao da je veteran, a ne tek 21-godišnjak.

Puno je bolji u obrani. Primjerice u utakmici protiv Toronta, Raptorsi u prvih sedam minuta nisu uspjeli šutirati u blizini koša dok je Wembanyama bio u igri. Analitičar uglednog ESPN-a je primijetio da Wembanyama "ne samo da blokira šuteve, već ih i sprječava prije nego što se dogode".

Cijela momčad kao jedno

Wembanyama je definitivno prvo ime Spursa, ali za ovakve rezultate zaslužna je cijela ekipa. Trener Mitch Johnson oko Wembyja je stvorio sjajnu ekipu. Prošlogodišnji novak godine, Stephon Castle, nastavlja s briljantnim partijama, Devin Vassell i Keldon Johnson donose energiju i stabilnost, a rookie Dylan Harper se odlično predstavio i dokazao da Spursi znaju odabrati na draftu.

Svjestan je toga i Wembanyama konji nakon posljednje dominantne partije, protiv Miamija, nije sebe gurao u prvi plan, već svoje suigrače.

"Nije slučajno. Nismo slučajno ostvarili tih pet pobjeda. Radili smo za to. Snažno smo započeli ovu sezonu i moramo nastaviti taj niz što je dulje moguće", poručio je.

I ako ovako nastave, Spursi će biti najozbiljniji kandidati za titulu, a Wembanyama za MVP nagradu.

