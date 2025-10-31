Prvaci i Spursi nezaustavljivi, dugo će se pričati o onome što je Wembanyama radio Miamiju

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera nastavili su svoj pobjednički niz u novoj sezoni te su na stopostotnom učinku i nakon šest odigranih susreta zahvaljujući rutinskom 127-108 domaćem uspjehu protiv slabašnih Washington Wizardsa.

Opet je najbolji strijelac Thundera bio Shai Gilgeous-Alexander koji je ubacio 31 poen, a odličnu podršku je imao u igračima s klupe Isaiahu Joeu i Ajayu Mitchellu koji su dodali po 20. Kod Wizardsa najučinkovitiji su bili veteran CJ McCollum sa 19 i Bilal Coulibaly sa 16 ubačaja.

U novoj sezoni još uvijek su neporaženi i San Antonio Spursi koji su prvi put u klupskoj povijesti stigli do omjera 5-0 i to zahvaljujući 107-101 domaćoj pobjedi protiv Miami Heata. Briljantan je u sastavu Spursa opet bio Victor Wembanyama sa 27 pogodaka, 18 skokova, 6 asistencija i 5 blokada, Stephon Castle je dodao 21 ubačaj, 8 asistencija i 6 skokova, dok su Heat u igri do pred sam kraj dvoboja držali Bam Adebayo sa 31 pogotkom i 10 skokova te Andrew Wiggins sa 24 koša.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zanimljivo je bilo i u Milwaukeeu gdje su domaći Bucksi svladali Golden State Warriorse sa 120-110 iako su igrali bez svog najboljeg igrača Giannisa Antetokounpa koji je propustio dvoboj zbog ozljede lijevog koljena. Izostanak odličnog Grka nadoknadio je Ryan Rollins koji je predvodio Buckse s učinkom karijere od 32 poena, a još je sedam njegovih suigrača imalo dvoznamenkast učinak, najviše od njih ubacio je Myles Turner 17. Kod Warriorsa su trojica igrača zabila preko 20, Stephen Curry 27, Jonathan Kuminga 24, a Jimmy Butler 23 uz 10 skokova.

Milwaukee je ovom pobjedom stigao na omjer 4-1, dok je Golden State pao na 4-2.

Nakon lošeg ulaska u novu sezonu Orlando Magic je najavio bolje dane 123-107 gostujućim slavljem kod Charlotte Hornetsa. Franz Wagner zabio je 21, a Paolo Banchero i Anthony Black po 20 za pobjednike, dok je Collin Sexton sa 19 peona bio najefikasniji kod poraženih.

Orlando je sada na omjeru 2-4, a Charlotte na 2-3.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević nakon Dalićevog poziva progovorio za RTL Danas