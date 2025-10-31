Kako je propao dolazak velikog pojačanja u Hajduk? Francuzi sve otkrili

Toma Bašić (28), hrvatski veznjak koji trenutno igra za Lazio, trebao se prošle sezone vratiti u splitski Hajduk, ali je odbio taj transfer, otkriva francuski Foot Mercato.

Bašić je član Lazija od 2021., a za momčad rimskog kluba prošle sezone nije odigrao niti minute. Bio je tada blizu odlaska, navodno je dogovorio povratak u Hajduk, no ipak se nije odlučio za transfer. Taj potez mu se, čini se, isplatio jer se izborio za bolji status i u posljednje vrijeme je član prve ekipe rimskog kluba. U četvrtak je bio u početnoj momčadi Lazija u remiju kod Pise (0:0), a zamijenjen je u 58. minuti.

To mu je bila peta uzastopna utakmica da kreće u prvih 11.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prošle sezone bila je sasvim drugačija priča, a Francuzi su otkrili što se događalo s Bašićem.

"Predsjednik Lazija Claudio Lotito uvjeravao ga je da će najviše profitirati ako napravi transfer. Moćni veznjak bio je frustriran, ali je odlučio ostati u Laziju još godinu dana. Trener Marco Baroni ne da ga je stavio na klupu, već ga je maknuo skroz na tribine".

"Hrvatski veznjak je utišao sve kritike 29. rujna, kad je odigrao sjajnu utakmicu protiv Genoe u prvih 11. Od tad nije se maknuo iz početne postave. Bio je to savršen odgovor igrača koji je bio odbačen, a sad se smatra nedodirljivim", objavili su Francuzi.

Bašić je u posljednjih pet utakmica Lazija bio prvotimac.

Za Hajduk je igrao od 2014. do 2018., kada je za 3,8 milijuna eura prešao u francuski Bordeaux. Prema podacima s Transfermarkta trenutna vrijednost mu je milijun eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos, inat i Željko Sopić: Zvuči kao dobitna kombinacija za izlazak iz krize