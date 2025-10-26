Bivši igrač Hajduka zabio prvi gol nakon više od dvije godine. I to kakav

U utakmici 8. kola talijanske Serie A sastali su se Lazio i Juventus. Utakmica je to koja je presudna za Igora Tudora kojemu se "trese stolica" usljed loših rezultata.

Odmah na početku utakmice se vidjelo kako bi to mogao biti zanimljiv dvoboj, a to je potvrdio i hrvatski veznjak Toma Bašić. Bašić, koji prošle godine nije odigrao niti minute, ove je sezone zbog brojnih ozljeda u veznom redu momčadi iz Rima dobio priliku. Tu je priliku igrač s dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju zgrabio i silovitim udarcem s velike distance pogodio za 1:0 vodstvo domaćina u devetoj minuti i zabio prvi pogodak još od svibnja 2023. Pogodak pogledajte OVDJE.

