Latvijski div ostaje u Warriorsima: Potpisao dvogodišnji ugovor

Latvijski košarkaš Kristaps Porzingis potpisao je dvogodišnji ugovor s Golden State Warriorsima vrijedan 40 milijuna dolara, izjavio je njegov agent za ESPN. Ugovor uključuje opciju igrača za drugu sezonu.

Atlanta Hawksi su u veljači razmijenili Porzingisa u Warriorse u zamjenu za Buddyja Hielda i Jonathana Kumingu, a u 15 utakmica (od kojih je 11 započeo u početnoj petorci) za novu momčad, Porzingis je bilježio prosjek od 16,1 poena i 5,3 skoka po utakmici.

Latvijac sada ostaje u Golden Stateu koji su, prema medijskim napisima, zainteresirani za dovođenje LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa tijekom ove stanke između sezona.

Porzingisa posljednjih godina muči stanje poznato kao sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), koje uzrokuje ubrzan rad srca, vrtoglavicu i ekstremni umor.

Porzingis je u karijeri, u kojoj je igrao u New York Knicksima, Dallas Mavericksima, Washington Wizardsima, Boston Celticsima, Hawksima i Warriorsima, ima prosjek od 19,5 poena, 7,6 skokova, 1,9 asistencija i 1,8 blokada po utakmici.

Također u karijeri je imao 36,4 posto šuta za tri poena.

Tridesetogodišnji Porzingis, koji je visok 218 cm, bio je ključan dio momčadi Celticsa koja je osvojila NBA naslov 2024. godine, a sljedeće je sezone postigao rekordnih 41,2 posto trica u karijeri (103 od 250), no nastupio je u samo 42 utakmice regularnog dijela sezone, dijelom i zbog svoje bolesti.