Nevjerojatna utakmica između Hawksa i 76ersa držala je ljubitelje košarke na nogama

Atlanta Hawks su nakon dva produžetka u gostima slavili protiv Philadelphia 76ersima sa 142-134, a Jalen Johnson je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s rekordnih 41 poena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nickeil Alexander-Walker dodao je 34 poena za Atlantu, dok je Dyson Daniels ubacio 17 koševa uz devet skokova i osam asistencija. Johnson je također pridonio pobjedi sa 14 skokova i sedam asistencija za Hawkse, koji su igrali bez Kristapsa Porzingisa (bolest) uz Traea Younga (ozljeda koljena). Sixersima nije pomoglo ni 44 koša Tyresea Maxeya koji je upisao i devet asistencija, dok je Quentin Grimes dodao 28 poena za domaćine. Joel Embiid, koji je propustio prethodnih devet utakmica Philadelphije zbog ozljede koljena, postigao je 18 poena, ali je imao samo četiri skoka u 30 minuta.

S izjednačenim rezultatom 124-124 pred kraj prvog produžetka, Maxey je najprije zabio za 126-124 i onda je na njemu napravljen prekršaj, ali je promašio oba slobodna bacanja 4,6 sekundi prije kraja. Nakon toga Johnson je fauliran na drugoj strani terena 0,3 sekunde prije kraja i pogodio je oba slobodna bacanja te iznudio drugi produžetak. U drugom produžetku, Maxeyjevim polaganjem izjednačili su na 132-132 2:44 minute prije kraja. Međutim, Johnson je odgovorio s dvije trice za Atlantu nakon čega je Maxey zabio još jedan koš minutu i 18 prije kraja i to je bilo zadnji pogodak za Philadelphiju. Atlanta je nakon toga dobila još dva koša od Danielsa i dva slobodna od Alexandera Walkera.

New York Knicks su upisali četvrtu uzastopnu pobjedu nadigravši kod kuće sa 116-94 Toronto Raptorse. Karl-Anthony Towns postigao je 22 poena, Josh Hart je dodao 20 poena, 12 skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, a Jalen Brunson 18 poena i sedam asistencija. Kod Raptorsa najbolji je bio Immanuel Quickley s 19 ubačaja i osam asistencija.

Boston Celticsi su sa 117-115 bili bolji od domaćih Cleveland Cavaliersa, a do slavlja ih je predvodio Payton Pritchard s 42 koša, što mu je rekord sezone. Jaylen Brown je upisao svoj četvrti triple-double s 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija. Anfernee Simons dodao je 18 poena s klupe, a Jordan Walsh postavio je najbolje rezultate karijere s 14 poena i 11 skokova za Celticse, koji su izgradili vodstvo od 21 poena prije nego što su Cavaliersi napravili neuspješan preokret. Evan Mobley iz Clevelanda postigao je 17 od svojih 27 poena u drugom poluvremenu i imao je 14 skokova, a Darius Garland je ubacio 21 koš uz osam asistencija.

Tablice omogućuje Sofascore

Memphis Grizzliesi su upisali treću pobjedu zaredom svladavši u gostima Sacramento Kingse sa 115-107. Najzaslužniji za pobjedu Memhisa bio je Zach Edey koji je utakmicu završio s 32 poena, a da nije pogodio ni jednu tricu i ni jedno slobodno bacanje, i 17 skokova. Također, zabio je zadnjih šest koševa na utakmici zahvaljujući kojima su Grizzliesi ostvarili pobjedu. DeMar DeRozan imao je 23 poena, što je najviše u momčadi, a Malik Monk 21 za Kingse. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Kingsa.

Los Angeles Lakersi su na svom terenu sa 133-121 bili bolji od New Orleans Pelicansa, a Slovenac Luka Dončić zabio je 20 od svojih 34 poena u prvoj četvrtini. Na kraju je još dodao 12 skokova uz sedam asistencija za Los Angeles koji je produžio svoj niz pobjeda na sedam utakmica pobjedom. Austin Reaves postigao je 33 poena uz osam asistencija, a Deandre Ayton dodao je 22 poena uz 12 skokova prije nego što su napustili četvrtu četvrtinu zbog bolova u desnom koljenu. Saddiq Bey postigao je 22 poena uz 11 skokova, Bryce McGowens dodao je 23 poena uz sedam skokova, a Jeremiah Frears 21 poen za Pelicanse, koji su druge večeri uzastopne utakmice igrali bez svoja dva najbolja strijelca, Ziona Williamsona (poteza tetive koljena) i Treya Murphyja III (lakat). Karlo Matković nije konkurirao za sastav Pelicansa.

Houston Rocketsi su u Salt Lake Cityju uvjerljivo sa 129-101 svladali domaći Utah Jazz. Alperen Sengun postigao je najviše poena na utakmici s 27, a Kevin Durant dodao je 25 za Houston. Steven Adams zabilježio je double-double s 13 poena i 12 skokova, dok je Amen Thompson nadoknadio nedostatak poena (pet poena) s devet asistencija, osam skokova i ukradenom loptom. Rocketsi su lagano došli do pobjede šutirajući 52,9% iz igre, pogađajući 11 od 31 trica i nadskočivši Jazz s 50-33. Rookie Ace Bailey predvodio je Utah s 19 poena, šutirajući 8 od 12. Lauri Markkanen dodao je 18 poena i osam skokova, dok je Jusuf Nurkić upisao 14 poena, šest skokova i devet asistencija.

Oklahoma City Thunder ne posustaju i sinoć su ostvarili 12. pobjedu zaredom svladavši una gostovanju Portland Trail Blazerse sa 123-115. Shai Gilgeous-Alexander bio je najučinkovitiji kod Thundera s 26 koševa, a Jaylen Williams je postigao 16 poena uz osam skokova i pet asistencija. Chet Holmgren dodao je 19 poena i devet skokova, a branitelj naslova Thunder pobijedio je po 20. put u 21 utakmici ove sezone. Jedini poraz doživjeli su u Portlandu 5. studenog kada su ispustili prednost od 22 poena i izgubili sa 119-121. Deni Avdija postigao je 31 poen, što je najbolji rezultat sezone s 19 skokova i 10 asistencija za Trail Blazerse, koji su izgubili deveti put u 12 utakmica.

Minnesota Timberwolves su u Minneapolisu sa 125-112 pobijedili San Antonio Spurse, a Anthony Edwards je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 32 poena. Julius Randle dodao je 22 poena i 12 asistencija za Timberwolvese, koji su ostvarili drugu pobjedu u isto toliko noći. De'Aaron Fox je bio najbolji u redovima Spursa s 25 pogodaka, a Devin Vassell i Keldon Johnson završili su s po 22 poena svaki.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Poljski borac šokirao i komentatore: Nitro u čudu - 'Kao da uopće nije tu!'