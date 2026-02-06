Otišao je iz Los Angelesa u 'najgoru momčad', ali iza kulisa se krije druga priča

U najvećoj američkoj košarkaškoj ligi, NBA-u, najboljem hrvatskom košarkašu život se promijenio u samo jednom popodnevu. Peti veljače bio je posljednji dan u kojem su momčadi mogle razmjenjivati igrače. All-Star vikend bio je pred vratima, a Ivica Zubac iza sebe je imao vrlo dobru sezonu. Problem nije bio u njemu, već u momčadi koja nikako nije djelovala kao ozbiljan kandidat za naslov.

Los Angeles Clippersi sezonu su proveli sjedeći na dvije stolice. Iako je hrvatski centar činio veliki trio sa zvijezdama Jamesom Hardenom i Kawhijem Leonardom, momčad na početku sezone nije izgledala nimalo uvjerljivo. Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu i omjera 6-21, Clippersi su uhvatili ritam, nanizali pobjede i približili se play-in zoni. U jednom trenutku činilo se da situacija napokon ide nabolje.

No, James Harden u svom je prepoznatljivom stilu završio u drugom klubu. Otišao je u Cleveland Cavalierse u zamjenu za Dariusa Garlanda, što je mnoge iznenadilo, pogotovo jer Clippersi ni ne posjeduju vlastiti odabir prve runde, koji pripada Oklahoma City Thunderu. Mnogi su se pitali zašto momčad koja je u očitom uzlaznom trendu i koja se praktički „ugrijala“ odlučuje razmijeniti svoje najjače ofenzivno oružje.

Odgovor je stigao vrlo brzo. Clippersi su praktički priznali sami sebi da nisu ozbiljni kandidati za naslov. Razmjena Jamesa Hardena i Ivice Zupca usred niza od 17 pobjeda i pet poraza pokazala je da uprava kluba nije do kraja vjerovala ovoj momčadi kao realnoj prijetnji na Zapadu. Time su, u suštini, završene nade da će Kawhi Leonard u dresu Clippersa ostvariti dubok doigravački pohod.

Dugoročno gledano, situacija za Clipperse i nije toliko loša. Svjesni su da se Kawhijeva era polako bliži kraju te su započeli blagu tranziciju. Momčad bi trebali predvoditi Garland i Mathurin, uz nadu da će iskorak napraviti Niederhauser i/ili Isaiah Jackson. Uz to, dobiveni su i pickovi, što pokazuje da cijela priča na prvu ne izgleda katastrofalno.

S druge strane, kada je riječ o Ivici Zupcu, iako na prvu sve djeluje loše, ovaj potez mogao bi se pokazati kao prava „sjekira u medu“. Ne smije se zaboraviti da je ista ta Indiana, koju se danas smatra jednom od najgorih momčadi lige, prošle sezone igrala finale. U sedmoj utakmici izgubili su nakon ozljede najboljeg igrača, koji je potrgao ligament.

Indiana Pacersi ove su sezone teško pogođeni ozljedama. Osim Tyresea Haliburtona, koji se još oporavlja, igra se uglavnom svodila na Pascala Siakama, koji je imao sjajne brojke, ali ostatak momčadi nije bio ni blizu njegove razine. Jedini igrači s većim brojem nastupa bili su Jarace Walker i Jay Huff s 51 odigranom utakmicom, a prati ih Siakam s 48. Svi ostali ostali su ispod 40 nastupa. Momčad nije bila u kontinuitetu, no sezona u kojoj se vraća Haliburton mogla bi imati ogroman utjecaj i na ulogu hrvatskog centra.

Zubac Pacersima donosi ono što im je kronično nedostajalo – pravog startnog centra. Visok 216 centimetara, konstantno učinkovit u reketu, donosi zaštitu obruča, skok i vrijednost u pick-and-roll igri, što može znatno podići obranu Indiane i savršeno se uklopiti uz Haliburtonovu razigravačku kvalitetu. Pod ugovorom je do sezone 2027./28., što se idealno uklapa u vremenski okvir Indianine obnove.

Dolaskom Zupca, Pacersi su praktički zamijenili Mylesa Turnera, kojeg su prošlog ljeta iznenađujuće izgubili u korist Milwaukee Bucksa. Zubac je prošle sezone imao prosjek od 16,8 poena i 12,6 skokova po utakmici te se po prvi put našao u All-Defensive momčadi NBA-a.

Njegove brojke ove sezone nešto su slabije (i dalje je na prosjeku od 14 poena i 10 skokova), no ovaj potez nije napravljen s fokusom na sezonu 2025./26. Zubac ima ugovor do 2027./28., a kada se Haliburton sljedeće sezone vrati, imat će uz sebe vrlo kvalitetnog centra. Istina, Zubac nema vanjski šut kakav je imao Turner, ali je jedan od najboljih low-post strijelaca u ligi.

Razlozi iza cijelog posla dodatno se mogu sažeti u nekoliko ključnih točaka: Bennedict Mathurin dugoročno se nije uklapao u Indiana salary strukturu jer njegova produkcija ne opravdava ugovor koji bi tražio u slobodnoj agenciji. Indiana je riješila gorući problem na poziciji centra bez razbijanja financijske konstrukcije, Zubac je na trogodišnjem ugovoru vrijednom 59 milijuna dolara.

Clippersi zaslužuju poštovanje jer nisu dopustili da ih posljednjih pet tjedana zavara o stvarnom dometu momčadi. Dolazak Garlanda i Mathurina jasan je most prema novoj eri. Clippersi su dobili dvije prve runde drafta. Ako se pick iz 2026. ne realizira zbog zaštita, pretvara se u izbor 2031. godine – vrijednost koju nisu mogli ignorirati. Na kraju, iako je Zubac formalno otišao u „najgoru momčad lige“, sve upućuje na to da bi upravo on mogao biti jedan od najvećih dobitnika cijele priče.

