NEOPISIVA SREĆA /

Ivica i Kristina Zubac postali roditelji djevojčice

Ivica i Kristina Zubac postali roditelji djevojčice
Foto: Tony Michaels/rot/capital Pictures/profimedia

Par je vijest o trudnoći dugo skrivao od medija i javnosti, a istu su s javnošću podijelili tek početkom studenog prošle godine

5.2.2026.
12:18
Hot.hr
Tony Michaels/rot/capital Pictures/profimedia
Hrvatska zvijezda NBA lige, Ivica Zubac (28), postao je otac, piše 24sata. Njegova supruga Kristina (33) rodila je djevojčicu, a paru je ovo prvo dijete.

Podsjećamo, par je vijest o trudnoći dugo skrivao od medija i javnosti, a istu su s javnošću podijelili tek početkom studenog prošle godine kad je magistrica novinarstva i manekenka u Instagram objavi pokazala svoj trudnički trbuščić. 

„Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada“, napisala je Kristina tada, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ivica Zubac (@ivicazubac)

Zajedno od 2015. godine

Inače, Kristina je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, a danas je velika zaljubljenica u konje. Ljubavna priča nje i Ivice započela je 2015. godine u Zagrebu, kada su ih upoznali zajednički prijatelji. Iako je među njima pet godina razlike – tada je Kristina imala 23, a Ivica 18 godina – to nije omelo njihovu vezu.

Danas žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, a 2021. godine izrekli su sudbonosno „da“ na Malom Lošinju. Slavlje se nastavilo u uvali Čikat, uz oko 180 uzvanika. Među gostima su bila i poznata lica, poput košarkaša Patricka Pattersona, dok je kum mladoženji bio Filip Kratofil, partner pjevačice Lane Jurčević.

Iako žive u Americi, par često posjećuje Hrvatsku, a privatni život nastoje držati podalje od medija, tek povremeno dijeleći intimne trenutke sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. 

 

 

