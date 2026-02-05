Ivica i Kristina Zubac postali roditelji djevojčice

Hrvatska zvijezda NBA lige, Ivica Zubac (28), postao je otac, piše 24sata. Njegova supruga Kristina (33) rodila je djevojčicu, a paru je ovo prvo dijete.

Podsjećamo, par je vijest o trudnoći dugo skrivao od medija i javnosti, a istu su s javnošću podijelili tek početkom studenog prošle godine kad je magistrica novinarstva i manekenka u Instagram objavi pokazala svoj trudnički trbuščić.

„Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada“, napisala je Kristina tada, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.

Zajedno od 2015. godine

Inače, Kristina je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, a danas je velika zaljubljenica u konje. Ljubavna priča nje i Ivice započela je 2015. godine u Zagrebu, kada su ih upoznali zajednički prijatelji. Iako je među njima pet godina razlike – tada je Kristina imala 23, a Ivica 18 godina – to nije omelo njihovu vezu.

Danas žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, a 2021. godine izrekli su sudbonosno „da“ na Malom Lošinju. Slavlje se nastavilo u uvali Čikat, uz oko 180 uzvanika. Među gostima su bila i poznata lica, poput košarkaša Patricka Pattersona, dok je kum mladoženji bio Filip Kratofil, partner pjevačice Lane Jurčević.

Iako žive u Americi, par često posjećuje Hrvatsku, a privatni život nastoje držati podalje od medija, tek povremeno dijeleći intimne trenutke sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

