Tri od četiri, ako brojimo i mlade U19 Dinamove nogometaše protiv vršnjaka iz Chelseaja (4-2), a brojat ćemo ih jer su to oni zaslužili. Nije loše za hrvatski sport kad se podvuče na kraju crta. Prvo nam je Dinamo donio radost i veselje u jučerašnjem ludom sportskom danu srušivši na otvaranju grupne faze Lige prvaka u Zagrebu moćni Chelsea s 1-0 (nakon pobjede svojih juniora), da bi nakon toga hrvatska vaterpolo reprezentacija razvalila Gruziju na EP-u u Spaladium Areni, zamrznuvši ju na -10 (15-5) i plasiravši se u polufinale prvenstva.

Hrvatski košarkaši poskliznuli se u Milanu

Međutim, hrvatska košarkaška reprezentacija poskliznula se u Milanu na EuroBasketu protiv Italije 81-76 u svojoj četvrtoj utakmici na turniru, izabranici Damira Mulaomerovića borili su se hrabro do zadnje sekunde ali i imali čak 18 izgubljenih lopti. Šteta što to nije bio savršen dan za hrvatski sport, četiri od četiri, ali nije ni ovako loše. Za komentar smo nazvali proslavljenog bivšeg košarkaša Franju Arapovića.

"Uživao sam u ovom sportskom danu moram vam priznati. Pripremali smo se svi. Imamo hvala Bogu TV, programe, gledali smo utakmice. Nakon Dinama smo otvorili hladnu pivu i nazdravili zagrebačkim plavima, ali nismo mogli nazdraviti jednom hladnom u ime, u čast pobjede i naših košarkaša. Barakude su, pak, briljirale i njima naklon do poda jer su odigrali fenomenalno uvjerljivo. Moramo biti iskreni i reći kako je utakmica Italije i Hrvatske na EuroBasketu bila zanimljiva. Kvalitetno su naši odradili utakmicu, ali više su igrali srcem nego glavom. Bilo je tu puno izgubljenih lopti što je u jednoj utakmici protiv Italije se ne smije dozvoliti. Isključivo zbog puno izgubljenih lopti smo izgubili na kraju, a kako smo izgubili tako smo mogli i dobiti. Iako, nama susret s Ukrajinom sve odlučuje glede suparnika u osmini finala", kazao nam je Franjo Arapović i dodao:

'Pobjeda od jedan razlike dosta je Hrvatskoj za treću poziciju'

"Jedan razlike nam je dosta pobjeda da budemo treći. Teško da možemo dobiti više od 15 razlike Ukrajinu da budemo drugi u grupi i idemo na trećeg u drugoj grupi s kojom se križamo. Da ne odlučuju navečer Srbija i Poljska koga će birati. Naravno, svašta se može dogoditi, bilo je na ovom turniru svakakvih rezultata, ali Hrvatska je u nekom vrhunskom izdanju u kojem nema konstantu. Evo vidite, danas je Bogdanović bio na nivou, a nije imao toliku pratnju. Nešto bi malo Zubac, nešto Šarić i Hezonja. Mavra me iznenadio, odigrao je dobro što je igrao i trebao je možda još i više igrati. I imali smo nešto od igre s njim na parketu. Upadnemo u crne rupe po par minuta i to nas košta".

Pa kad smo sve to čuli, isplatili se onda otvarati hladno pivo za igru hrvatske košarkaške reprezentacije, prema viđenom dosad na EuroBasketu? Skor 2-2 puno toga govori, ali i sakriva. Dosta je tu amplituda još u igri naših košarkaša.

'Protiv favorita je Hrvatska igrala dobro'

"Nije dobro za reprezentaciju, bilo koju, igrati dobro protiv onih reprezentacija protiv kojih nisi favorit. Hrvatska nije bila favorit protiv Grčke na otvaranju, kao niti sad protiv Italije u Milanu. Ne znam kako je bilo na kladionicama, kakav je bio koeficijent, ali po meni Hrvatska nije bila favorit protiv Italije i Hrvatska je odigrala dobro. Protiv Estonije, u susretu kojeg smo morali dobiti, Hrvatska se borila do zadnjih minuta. Mene je strah Ukrajine koja je neugodna momčad. Zbog čitave situacije koja vlada u Ukrajini košarkaška reprezentacija njihove zemlje je možda malo forsirana i zaštićena. Naravno da smo svi mi trenutno slabi na Ukrajini. Ukrajina je u jednoj lošoj situaciji u zemlji zbog rata, ali vrlo lijepoj i ugodnoj što se tiče EuroBasketa. Dakle, ne izgubiti u sljedećoj utakmici protiv Hrvatske s više od 15 razlike. Znači, jedna lagodna situacija za njih za drugo mjesto. Tako da je vidim tu priliku. Ukrajina može igrati rasterećeno."

'Imamo 6 igrača koje vidim u prvoj petorci svake reprezentacije Europe'

Što Franjo Arapović očekuje od hrvatskih košarkaša u nastavku turnira? Hrvatskoj u osmini finala prijeti Srbija iz grupe D s kojom se križamo. Ne bi bilo dobro ići na Nikolu Jokića i društvo, bolje na Poljsku. Pobjeda će nas protiv Ukrajinaca kao treće u skupini odvesti u Berlin, poraz će značiti da ćemo u Berlin vjerojatno na Srbiju (ako svladaju Poljake).

"Da se odmah razumijemo. Hrvatska košarkaška reprezentacija u svom rosteru ima 6 vrhunskih, izvanrednih igrača. Tih 6 košarkaša ja vidim u svakoj reprezentaciji Europe u petorci. Tako da uopće i zašto bi, na kraju krajeva, Srbija bila favorit protiv Hrvatske? Ja ne vidim razlog za takvo što. Imamo dobre košarkaše, dižemo se, Hrvatskoj treba jedna utakmica da svi košarkaši budu na nivou na kojem mislim da mogu biti. Tipa, na onom na kojem je Kruno Simon odigrao protiv Estonije u trileru. On to može, kao i Hezonja što može igrati puno bolje. Može i Bogdanović igrati puno bolje. Ne može puno bolje nego danas. Zubac može igrati puno bolje, Matković... Imamo puno rezervi. E to mene jedino drži da se nešto pomaklo sigurno, ne predajemo se. Talijani su vodili +9 pa je Hrvatska napravila +6 kao odgovor. Ima nekih pomaka. Optimističniji sam nakon igre protiv Italije, nešto malo jesam. Nisam očekivao da ćemo dobiti Talijane i Grke, rekao sam kako će susret s Ukrajinom odlučivati. Tako i je na kraju. Ukrajina je iznenađujuće dobila Italiju +11, a sve ovo ostalo je predviđeno unaprijed. Italija igra mizerno u odnosu na kvalitetu koju posjeduju", zaključio je Franjo Arapović.