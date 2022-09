Sportski direktor KK Cibona Marin Rozić u klubu je od 2004. i vidio je sve. I onu nekadašnju Cibonu, respektabilnu i jaku, kao i ovu koja je do nedavno bila na rubu opstanka, a nad kojom stoji još puno upitnika, između ostalog i kako će u budućnosti izgledati, hoće li biti konkurentna itd...

11 godina kapetan Cibone, 16 godina igrao u klubu

Bivši dugogodišnji kapetan Cibone (11 godina) gostovao je u studiju Net.hr-a u kojem je pričao, između ostalog i o trenutnoj situaciji u klubu, rosteru kojeg je počeo slagati tek 15. kolovoza, hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, EuroBasketu koji počinje danas, svojoj karijeri, Dirku Nowitzkom, Boži Miličeviću, a objasnio nam je konačno je li došao u Cibonu na preporuku igrača ili trenera, te tko mu je najviše pomogao tada podno Tornja.

Također, Marin je komentirao Miloša Teodosića i Svetislava Pešića, odnosno slučaj koji je uzburkao duhove u srpskoj košarci...

"Ok, ako Pešić ima takvu viziju u koju se Teodosić ne uklapa to je u redu, međutim mislim da način na koji se sve to sprovelo, mislim da se trebalo Teodosiću i prije samog poziva objasniti situaciju, popričati s njim što, kako i zašto prije priprema i samog poziva, ne zvati ga na pripreme. To što je Pešić napravio Teodosić nije zaslužio, da ga se tako odreže sa spiska nakon samo nekoliko dana. Ja bi to napravio drugačije".

Marin Rozić svjedokom je vremena kad je Cibona bila snažna i svega što se potom dogodilo. Vidio je sve i svašta svih ovih silnih godina. Igrao je za Cibonu 16 godina svim srcem, predvodio ju kao kapetan. KK Cibona Marinova je velika ljubav, životna...

'Opstanak kluba nije upitan, ali kvaliteta rostera je'

"Svi znamo da je Cibona u problemima, ljeto je bilo poprilično turbulentno, međutim krenule su se događati dobre stvari. Vjerujem da ćemo uspjeti sastaviti ekipu, opstanak kluba nije više upitan. S nekim stvarima smo poprilično zakasnili, ali što je, tu je. Nećemo se predati, idemo dalje", rekao nam je Marin Rozić i iznio svoje mišljenje o tome što se dogodilo da se hrvatska klupska košarka tako srozala, zašto je igranje u klubovima i napredak klubova u Hrvatskoj temelj za oporavak hrvatske košarke u cjelini.

"Jedinica razvoja košarke je klub, u klubu igrač provodi 8-9-10 mjeseci i bez jakog kluba reprezentacija će teško ići naprijed. Svi smo svjesni da stanje u hrvatskoj košarci nije dobro i svi koji smo u hrvatskoj košarci odgovorni smo za to, netko više, netko manje. Isto tako, bez obzira na reprezentativni neuspjeh zadnjih godina, na lutanje što se tiče izbornika, klubovi nisu u dobrom stanju. Opstanak Splita, Zadra i Cibone teme su ovog ljeta. Tu smo gdje jesmo. Do tog zaokreta pomogao bi jedan reprezentativan rezultat, ali problemi su dublji. Strategija i način financiranja sporta u Hrvatskoj pod hitno se moraju mijenjati ako želimo stabilne i jake klubove u košarci.

Otkrio nam je bivši dugogodišnji kapetan Cibone i da im je velika želja Kruno Simon, dvostruki prvak Europe s Anadolu Efesom. Ne samo da im je Kruno velika želja, nego je Marin u komunikaciji s njim, razgovaraju, pričaju oko dolaska Krune u Cibonu. Simonu je želja karijeru završiti u Hrvatskoj.

'Toplo se nadam da će Kruno doći u Cibonu i da će sve podići na višu razinu'

"Nije Kruno samo moja želja, nego želja i san svih u klubu, da nam Kruno dođe u Cibonu. Kruno je rođeni Zagrepčanin, njegova želja je igrati za Cibonu, to svi znamo. S njim sam u komunikaciji, on ima jednostavno još neke nedoumice što se tiče nastavka karijere, međutim ne da je samo naša želja nego san svih nas koji živimo u Zagrebu. Toplo se nadam da će Kruno doći u Cibonu i da će sve podići na višu razinu. Kruno Simon slobodan je i dvoumi se hoće li se vratiti u Hrvatsku ili prihvatiti neku ponudu koju ima iz inozemstva. Pustimo Krunu da odigra EuroBasket, pa neka onda odluči gdje i kako. Mi mu se toplo nadamo i želimo ga u Ciboni. Kruno je dvostruki prvak Europe i doktor košarke".

'Četvrtfinale je domet Hrvatske na EuroBasketu'

O EuroBasketu 2022. Marin kaže kako je možda i najjači ikad...

"Usudio bih se kazati da je ovo jedno od najjačih EuroBasketa ikad. Puno reprezentacija pretendira za zlato. Hrvatska ima jako kvalitetne pojedince i dobru reprezentaciju, tu su Bojan, Mario, Ivica i Dario. Tu je i jedan Kruno Simon, kao i ostali. Drugi krug za Hrvatsku ne bi smio biti upitan. U skupini C su reprezentacije s kojima možemo igrati i protiv većine ćemo biti favoriti, osim protiv Grčke. Oni imaju Giannisa Antetokounmpoa, mi takvog igrača, igrača takvog kalibra nemamo. No, Hrvatska ima igrače koji se mogu suprostaviti Grcima. Priželjkujem drugo mjesto u skupini C. Domet Hrvatske je četvrtfinale, a onda je sve moguće."

Pogledajte što je Marin Rozić još rekao i o čemu je s nama sve razgovarao u priloženom studijskom intervjuu.