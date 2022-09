Sportski direktor KK Cibona Marin Rozić u klubu je od 2004. i vidio je sve. I onu nekadašnju Cibonu, respektabilnu i jaku, kao i ovu koja je do nedavno bila na rubu opstanka, a nad kojom stoji još puno upitnika, između ostalog i kako će u budućnosti izgledati, hoće li biti konkurentna itd...

'Trebalo se Teodosiću ranije sve objasniti'

Bivši dugogodišnji košarkaš Cibone, koji je momčad predvodio 11 godina kao kapetan, gostovao je u studiju Net.hr-a u kojem je pričao, između ostalog i o trenutnoj situaciji u klubu, rosteru kojeg je počeo slagati tek 15. kolovoza, hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, EuroBasketu koji počinje danas, svojoj karijeri, Dirku Nowitzkom, Boži Miličeviću, a objasnio nam je konačno je li došao u Cibonu na preporuku igrača ili trenera, te tko mu je najviše pomogao tada podno Tornja.

Također, Marin je komentirao Miloša Teodosića i Svetislava Pešića, odnosno slučaj koji je uzburkao duhove u srpskoj košarci...

"To koliko je dobar Teodosić ne treba trošiti riječi. Njegov nekakav CV i sve što je čovjek napravio govore sami za sebe. Ok, ako Pešić ima takvu viziju u koju se Teodosić ne uklapa to je u redu, međutim mislim da način na koji se sve to sprovelo, mislim da se trebalo Teodosiću i prije samog poziva objasniti situaciju, popričati s njim što, kako i zašto prije priprema i samog poziva, ne zvati ga na pripreme. To što je Pešić napravio Teodosić nije zaslužio, da ga se tako odreže sa spiska nakon samo nekoliko dana... Ja bi to napravio drugačije. Ali Srbiju vodi Pešić koji jako dobro zna što radi, koji je osvojio praktički sve što se moglo osvojiti ", kazao nam je Marin Rozić.

Pešić netaktično otpisao Teodosića

Izbornik Srbije Svetislav Pešić prije dvadesetak je dana precrtao Miloša Teodosića sa popisa za EuroBasket. Jedan od najboljih srpskih košarkaša došao je na pripreme i odazvao se pozivu, kao što je to radio i prethodnih 15 godina, no Pešić je odlučio dalje bez njega. Srpski mediji u šoku su zbog otpisivanja Teodosića, koji je sa Srbijom osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2014. te na Olimpijskim igrama 2016. godine.

Pešić je svoj potez objasnio:

'Ne mogu mu ponuditi status i mjesto koje ima u reprezentaciji'

"Odluka nije lagana, ne samo što je dugo u reprezentaciji, nego ni s kojim igračem nije lako. Možda je bio malo iznenađen, ali to je sastavni dio života i sporta. Ja sam mu direktno rekao da nakon svega što sam vidio, ne samo njega, nego i ostale, da mu ne mogu ponuditi status i mjesto koje ima u reprezentaciji, da se okrećemo igračima koji mogu više dati u ovom trenutku. Mi sjednemo, pa donosimo odluke preko koljena... Ne, bilo je dosta razgovora na tu temu, da je kapetan reprezentacije. Ali neka ostane da bude u ekipi, da bude član, back-up igrač. To je bilo razmišljanje, ali on nikada to nije bilo, niti je bio igrač s klupe, a iskreno sam mu rekao da imam boljih igrača od njega za te pozicije. Reprezentacija se ne sastavlja od najboljih igrača, nego od onih koji najbolje funkcioniraju, ne samo od iskusnih, nego i od neiskusnih. To je odluka koja je napravljena. On se zahvalio, ja također na način na koji je prihvatio i to je za sada što se selekcije Srbije tiče završeno".

Miloša Teodosića pogodila je odluka Svetislava Pešića, možda ne toliko odluka koliko način na koji je sve izvedeno i kako je sve na kraju ispalo. Sve se jako dobro moglo vidjeti na oproštajnom tulumu Miloša Teodosića za svoje suigrače.

“Jednoga dana žalit' će mnogi što ga više nema, ostat će pjesma i uspomena na Tea kapitena", pjevalo se iz svega glasa na tulumu u obradi narodnjačkog hita. Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama se vide njegovi sad već bivši suigrači iz reprezentacije Jokić, Micić, Milutinov, Lučić i ostali, a prisutna je bila i Miloševa supruga, Jelisaveta Orašanin Teodosić.