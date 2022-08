Došlo je vrijeme za sve košarkaške zaljubljenike! Na nešto manje od 20 dana zaboravit ćemo na sve probleme u hrvatskoj košarci, zaboravit ćemo na debakl protiv Finske, zaboravit ćemo da ne idemo na Svjetsko prvenstvo 2023. godine, zaboravit ćemo da moramo igrati pretkvalifikacije za EuroBasket 2025. godine, zaboravit ćemo da je Cibona jedva opstala… Počinje EuroBasket, a kako stvari stoje, mogao bi biti jedan od zanimljivijih u posljednje vrijeme. Spektakl počinje 1. rujna, a završava 18. rujna te će se igrati u Češkoj, Gruziji, Njemačkoj i Italiji.

Naši su se košarkaši našli na velikom udaru nakon poraza od Finske i ispadanja iz svih mogućih kombinacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine i možda će upravo to podići naše igrače, motivirati ih za europsku smotru koju počinju u Milanu. Pripreme su prošle, odradili smo i dvije pretkvalifikacijske utakmice, a izbornik Damir Mulaomerović može računati na sve najvažnije igrače, vratili su se Kruno Simon i Dario Šarić nakon ozljeda, tu su i Bojan Bogdanović, Ivica Zubac i Mario Hezonja, kao i mladi igrači spremni se dokazati.

Svoj put na EuroBasketu Hrvatska počinje u petak, 2. rujna, a prvi protivnik naše reprezentacije je Grčka, predvođena Giannisom Antetokounmpom. Hrvatski košarkaši našli su se u skupini C, a za prolaz dalje igrat će protiv Italije, Ukrajine, Velike Britanije, Estonije i spomenute Grčke. Prve četiri momčadi u skupini prolaze dalje u osminu finala, gdje se naša grupa križa s grupom D, gdje se nalazi moćna Srbija.

Batman i Robin kao prvi favoriti

A upravo je ta Srbija među favoritima natjecanja. Naravno, uz njih tu su i neizostavna Francuska i branitelji naslova Slovenija. Španjolci su godinama dominirali europskom košarkom, ali sada dolazi neka druga generacija, no usprkos tome, njih se ne smije podcijeniti, a još manje otpisati. Među opasnije momčadi možemo slobodno staviti i Grčku, jer kada u momčadi imate dvostrukog MVP-a NBA lige, to nije mala stvar, dapače. Hrvatsku, bi po našem skromnom mišljenju, uvrstili u reprezentacije koje mogu iznenaditi svakoga, ali isto tako i podbaciti protiv nešto slabijih momčadi. No, krenimo redom.

U skupini A našli su se Španjolska, Crna Gora, Turska, Gruzija, Belgija i Bugarska. Neupitni favorit skupine je Španjolska, ali ne ona na koju smo navikli. Po prvi puta nakon 2001. godine, u sastavu neće biti braće Gasol, niti starijeg Paua, niti mlađeg Marca, koji su bili temelj njihove dugogodišnje dominacije. Praktički jedini od iskusnih, prekaljenih igrača koji je ostao je Rudy Fernandez. 37-godišnji igrač Reala bit će vođa na terenu, ali i van njega te bi trebao preuzimati odgovornost u ključnim trenucima, pogotovo ako uzmemo u obzir da su u posljednji tren ostali bez Sergija Llulla, još jednog briljantnog igrača koji se ozlijedio pred sami početak EuroBasketa. Od poznatijih imena tu su braća Hernangomez, Juancho i Willy, koji bi napokon trebali dobiti veću minutažu i odgovornost. Puno toga ovisit će o mladićima koji se još uvijek nisu pokazali na najvećim pozornicama. Kakva je situacija u momčadi jasno govori podatak da i oni imaju naturaliziranog playmakera, iskusnog Lorenza Browna. Možda najneugodniji protivnik "nove" Španjolske, u skupini A trebala bi biti Turska. Godinama imaju jaku košarkašku ligu, ali reprezentativni rezultati uvijek izostaju. Nije tajna da to Turci žele promijeniti, a nakon nekog vremena okupili su solidnu ekipu. Predvodit će ih "njihov" Shane Larkin, NBA-ovci Cedi Osman i Furkan Korkmaz, a sudeći prema pripremnim utakmicama, puno toga past će i na leđa mladog centra Houston Rocketsa, Alperena Senguna.

Mladi Sengun u sebi ima nešto "jokićevski", voli razigravati, ima solidan šut, a dobar je i u obrani, gdje je dosta pokretan za centra. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Turci izdržati pritisak velikog natjecanja, ili im prijeti novi debakl. Gruzijci će uz domaću podršku pokušati doći do knock-out faze, a predvodit će ih Thaddus McFadden i Giorgi Shermadini, koji su imali najveće uloge u dosadašnjim kvalifikacijama za SP. Crna Gora će na EuroBasketu igrati s čak osam igrača iz domaće lige, što je velika stvar za takvu reprezentaciju. Prva imena, ipak su igrači koji igraju van granica svoje zemlje, Marko Simonović, Nemanja Radović i Bojan Dubljević. Bugarska i Belgija realno su najslabije ekipe u prvoj skupini te bi bilo pravo čudo da se domognu osmine finala.

Skupina smrti

U skupini B vidjet ćemo okršaj mogućih finalista i vjerojatno prvih favorita za naslov - Francuske i Slovenije. Usudili bi se ovu grupu nazvati "Skupinom smrti", a evo i zašto. Slovenci su predvođeni nevjerojatnim Lukom Dončićem i Goranom Dragićem prije pet godina osvojili europski naslov, čemu se nadaju i ove godine. Na košarkaškog superstara, vođu Dallas Mavericksa, Luku Dončića glupo je uopće trošiti riječi. On je nakon sjajne sezone u NBA ligi nastavio s fantastičnim predstavama i u dresu Slovenije, a kako je i sam Dragić najavio, ovo prvenstvo bit će prvo na kojem će mlada zvijezda biti Batman, a iskusni Goran - Robin. U momčadi imaju i pouzdanog Mike Tobeyja kojeg Dončić i Dragić hrane svojim loptama, tu je i slovenska verzija JR Smitha, Klemen Prepelič koji na dobre dane može zapapriti svakoj momčadi, a tu je i iskusni Jaka Blažić. Francuze će, kao i prethodnih godina, predvoditi Rudy Gobert i Evan Fournier koji će uz sebe imati vojsku iskusnih euroligaša, kao i mladića iz NBA lige. Thomas Heurtel trebao bi biti prvi izbor na "jedinici", a svoju rolu trebali bi odraditi i Timothé Luwawu-Cabarot, Vincent Poirier te Yabusele. No, nisu Francuzi i Slovenci jedini problem u skupini B. Neugodna Litva i opasna Njemačka razlog su zbog kojeg će Mađari i Bosna i Hercegovina teško vidjeti osminu finala. Litva je standardno opasna momčad kada je košarka u pitanju, a nakon nekog vremena, ponovno imaju poprilično jaku momčad. Predvode ih dva velika igrača koji za kruh zarađuju u najjačoj ligi svijeta - Domantas Sabonis i Jonas Valanciunas.

Obojica iza sebe imaju sjajne sezone te bi trebali biti najveći forte ove momčadi. Ići ćemo toliko daleko da ih nazovemo najboljim centarskim parom na prvenstvu. Društvo će im praviti iskusni Mindaugas Kuzminskas, Ignas Brazdeikis, dok će priliku za pokazivanje pokušati iskoristiti mladi Rokas Jokubaitis, playmaker Barcelone. Nijemci su u kvalifikacijama za SP pokazali da su "nagazna mina", svladavši favorizirane Slovence. Nijemci su okupili dobru momčad, a prvo ime svakako je Dennis Schröder. Vižljasti, brzi razigravač napast je za sve obrane, što je pokazao i Slovencima, ubacivši 17 poena i podijelivši deset asistencija. Uz njega najveće uzdanice bit će Daniel Theis i mladi Franz Wagner, koji je u prvoj godini u NBA-u pokazao da se radi o jako dobrom scoreru. BiH, predvođena Jusufom Nurkićem i Džananom Musom tražit će iznenađenje protiv najjačih, a u dobroj atmosferi, susjedi mogu pobijediti svakoga, što su pokazali nedavno, pobijedivši upravo Francusku. U njihovoj momčadi našla su se i dva igrača koji imaju iskustva igranja u Hrvatskoj, Amar Gegić je prošle godine osvojio prvenstvo s Cibonom, dok Sani Čampara predstavlja Split. Uz dužno poštovanje, Mađari u ovoj skupini neće imati šanse za prolazak u osminu finala…

Sve i ništa

E sad, skupina C… Kao što smo i naveli, Hrvatska će u Milanu igrati protiv Grčke, Italije, Ukrajine, Velike Britanije i Estonije te ćemo odmah, onako navijački i s pozitivnim stavom reći - Idemo proći ovu skupinu. Naši reprezentativci su oprezni, znaju u kakvoj su situaciji pa skromno najavljuju kako je cilj proći skupinu pa ćemo lako dalje. Protiv dva najveća suparnika u skupini, Italije i Grčke, igrali smo na kvalifikacijskom turniru u Torinu za Olimpijske igre 2016. te smo obje momčadi uspjeli svladati. Tadašnja Italija sigurno je jača od ove koju ćemo gledati na EuroBasketu, jer su oni prije nekoliko dana ostali bez najboljeg igrača, Danila Gallinarija. Iskusno krilo potrgalo je meniskus u lijevom koljenu na posljednjoj utakmici uoči Eura…

Veliki je to udarac za domaćina ove skupine koji će se morati osloniti na Nicola Mellija, prekaljenog igrača Olimpije iz Milana. Tu je iskusni Luigi Datome koji nije na razini od prije nekoliko godina, ali je i dalje tu za pokriti krilne pozicije. Grčki predvodi toliko spominjani Giannis, igrač na kojeg s uvelike oslanjaju i koji svojom kvalitetom može daleko povući svoju reprezentaciju. S njim u paketu dolaze i njegova braća, Kostas i Thanasis, od kojih bi drugi trebao imati nešto veću minutažu čisto zbog obrane. Tu je iskusni playmaker Nick Calathes, kao i Tyler Dorsey, koji za razliku od mnogih Amerikanaca zapravo ima vezu s Grčkom preko majke. Bekovske pozicije su sjajno pokrivene, uz spomenuti dvojac tu je Kostas Sloukas. Estonija i Velika Britanija u našoj su skupini uvjerljivo najlošije reprezentacije, kojima predviđamo dva posljednja mjesta. Ukrajinski as svakako je Sviatoslav Mikhailiuk, "snajper" s iskustvom igranja u NBA ligi, dok bi drugo ime sudeći prema kvalifikacijama trebao biti Jerome Randle. Tu je i iskusni Alex Len, no oni ne bi trebali raditi previše problema za Grčku, Italiju i Hrvatsku.

Hrvatska ima momčad s kojom može parirati svima u skupini, pa čak i na prvenstvu, a sada ćemo imati priliku vidjeti i Mulaomerovićeve reakcije u najbitnijim trenucima. Sjetit ćemo se kako je Aco Petrović genijalno pripremio momčad za Grčku i Italiju u kvalifikacijama za OI, kao i za Španjolsku na samoj olimpijadi. Mulaomerović nam do sada nije pokazao neke velike taktičke promjene, kao ni mogućnost da se prilagodi protivniku, iako je prijateljski susret protiv Slovenije pokazao da se možemo "pohrvati" s najboljima. Na njemu je da se pokaže već u skupini, jer gledamo li kvalitetu, možemo parirati Grcima i Talijanima koji su najveća prijetnja u grupi C.

Oslabljeni Srbi i dalje favoriti

U skupini D najveći favorit je Srbija, ali i oni na prvenstvo dolaze znatno slabiji. Zbog ozljede ne mogu računati na drugo ime momčadi, Bogdana Bogdanovića, problema s ozljedom imao je i Nemanja Bjelica, kao i imenjak mu Nedović. Vasilije Micić je pretrpio nešto lakšu ozljedu, ali se očekuje da bude spreman za EuroBasket. Naravno, prvo ime je Nikola Jokić, koji baš kao i Giannis, svojom kvalitetom može odvući Srbiju do samog kraja, a u Miciću, Nikoli Kaliniću i ostatku ima sjajnu podršku. No, baš kao i Španjolska, ovo nije najbolje od Srbije što možemo gledati. Osim Bogdanovića, nema ni Miloša Teodosića, kojeg Pešić neobjašnjivo nije pozvao u reprezentaciju. Neugodni Česi bi se s Finskom trebali boriti za drugo mjesto. Iako često osporavana, Češka je momčad koja igra sjajnu, timsku košarku i koja u posljednjih nekoliko utakmica protiv Hrvatske uvijek pobjeđuje naše košarkaše. Nije to zato što smo mi "paceri" pa nas pobjeđuje jedna Češka, nego zato što se u Češkoj ulaže u košarku, razvija se u dobrom smjeru, a baš kao i njihova liga, raste i reprezentacija. Prvo ime svakako je Tomas Satoransky, vođa na terenu koji će imati sjajnu podršku u liku Tomasa Kyzlinka, Ondreja Balvina i Jana Veselyja. Baš kao što je slučaj sa Češkom, Hrvatska je na svojoj koži osjetila koliko je neugodna i Finska predvođena Laurijem Markkanenom. Iznimno šuterski raspoložena ekipa koja igra brzu, modernu košarku s puno šuteva za tri poena. Kod Izraela prvo ime je Deni Avdija, košarkaš Washington Wizardsa, a upravo bi se Izraelci mogli "potući" za četvrto mjesto u skupini s Poljskom i Nizozemskom. Hrvatska je teškom mukom svladali Poljake, koji su fizički zahtjevna reprezentacija i koji se ne libe potući za pobjedu, dok je Nizozemska najslabije ime u posljednjoj nam skupini.

A nakon skupina počinje real-deal. Križaju se A i B te C i D skupine, prvi iz jedne grupe igra protiv četvrtog iz druge, dok će se za četvrtfinale boriti druga i treća momčad određenih skupina. (Npr: A1 - B4, B2 - A3, C1 - D4, D2 - C3, itd…)

Neizvjesno do samog kraja

Pred nama je možda i najneizvjesniji EuroBasket posljednjih godina. Španjolska više nije ona reprezentacija koja je s lakoćom gazila sve u Europi te se hrvala sa SAD-om na SP-u ili OI-u. Nema braće Gasol, nema Llulla, nema Rubija… Srbima fali Bogdanović, nema ni Teodosića, a ostaje nam za vidjeti u kakvom će stanju prvenstvo dočekati Bjelica. Francuzi su uz Slovence u najboljoj situaciji od favorita. Nemaju problema s ozljedama i više, manje su se odazvali svi najbolji košarkaši tih momčadi. Bit će zanimljivo kako će se snaći opasna Litva, koja sa svojom centarskom linijom može stvoriti probleme svakoj momčadi, tu je i neugodna Češka, pa i Finska… A tu je i naša Hrvatska. Iako su se ljudi na društvenim mrežama već navikli pljuvati, pripremni dio naših reprezentativac izgledao je vrlo dobro, čak i u nekim trenucima obećavajuće.

U onoj prvoj fazi priprema, Hrvatska je s lakoćom svladali Bugarsku te izgubila od neugodnih Čeha, iako se radi o utakmici koja je mogla otići na obje strane. Slično smo prošli i sa Slovenijom, koja nas je u kvalifikacijama za SP deklasirala, da bi se potom pošteno namučili s Hrvatima u prijateljskom ogledu. U pretkvalifikacijama smo svladali Poljsku i Švicarsku, a možda je utakmica protiv Poljaka pokazala mentalitet i spremu naših igrača. Nisu dobro krenuli u susret te se u jednom trenutku činilo kao da idemo prema porazu. Naši igrači su se ipak razbudili i na kraju slavili.

Vrijeme je da iskoristimo najbolje godine Bojana Bogdanovića, koji se godinama bez izlika i pravljenja problema odazivao svakom od izbornika, koji se godinama borio za najdraži mu dres, a na kraju ispadao pos*an. Njemu motivacije ne fali, i sam je svjestan da godine prolaze, a tko zna kada će opet nastupiti na velikom natjecanju u hrvatskom dresu… Tu je i naš Šiši, Dario Šarić, koji svojim košarkaškim IQ-om i zalaganjem vrijedi dva igrača. Hezonja iza sebe ima sezonu karijere, a vratio nam se i Kruno nakon ozljede. Ivica Zubac je standardan u Clippersima i vidi se da je spreman preuzeti više odgovornosti u našoj igri. Jaleen Smith, Amerikanac kojem su se Hrvati dugo protivili, brzo se uklopio u momčad i pokazao da može biti veliko iznenađenje. Mnoge reprezentacije uzimaju stranca i to nije sramota kakvom ju mnogi vide. Svakako treba raditi na strukturi u hrvatskoj košarci, ali to je priča za neku drugu priliku.

Možda smo ludi, možda samo mazohisti, ali mi vjerujemo u Hrvatsku. Vjerujemo da se možemo potući sa svima, vjerujemo da će naši košarkaši ostaviti srca na terenu, vjerujemo i da mogu iznenaditi pokojeg favorita. Samo polako i korak po korak, pokažimo da se u hrvatsku košarku treba i mora više vjerovati, kako s navijačke, tako i s poslovne i razvojne strane. Kako god prošli, znamo da ćemo živjeti ove košarkaške dane koji su pred nama i znamo da ćemo biti ponosni na Babu i ekipu, a pritom uživati u izvedbama velemajstora kao što su Luka Dončić, Nikola Jokić i Giannis Antetokounmpo.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.