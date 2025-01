Hrvatski košarkaš ostvario još jedan double-double, njegovi Clippersi ne staju

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac nastavlja sa sjajnim izvedbama u NBA, sinoć je u gostujućoj pobjedi svojih Los Angeles Clippers od 128-116 nad San Antonio Spursima sudjelovao s 22 skoka i 21 košem.

Kawhi Leonard i Norman Powell su ubacili svaki pod 27 koševa za Clipperse, a Zubac je u 33:40 minute na terenu do učinka od 21 koša došao uz šut iz igre 8/16 i tomu je dodao još tri asistencije i jednu ukradenu loptu. James Harden je upisao 21 koš i 12 asistencija. Nicolas Batum dodao je 12 poena za Clipperse koji su šesti na Zapadu.

Clippersi su vodili s dva boda nakon tri četvrtine u kojima su se momčadi izmjenjivale u vodstvu. Nakon što su Spursi došli nakratko u vodstvo poslije trice Victora Wembanyame pet i pol minuta prije kraja, Los Angeles je ubacio 17 od sljedećih 19 koševa što im je osiguralo pobjedu. Wembanyama je ubacio 23 poena i upisao 12 skokova za Spurse, koji su izgubili pet od zadnjih šest utakmica i četiri u nizu na svom terenu. Stephon Castle dodao je 20 koševa, Devin Vassell zabio je 19, a Harrison Barnes 15.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dallas Mavericks su u gostima s tijesnih 137-136 svladali domaće New Orleans Pelicanse, a P.J. Washington i Daniel Gafford su u pobjedi svoje momčadi upisali double-double učinke. Washington je utakmicu završio s 25 poena, 14 skokova i osam asistencija, a Gafford je dodao 22 poena, 12 skokova i četiri blokade. Kyrie Irving upisao je 25 poena, devet skokova i šest asistencija za Dallas, a Klay Thompson je ubacio 20 koševa. Kod New Orleansa, kojem je ovo četvrti uzastopni poraz, najbolji je s 32 koša bio Trey Murphy III, Zion Williamson dodao je 29 koševa i sedam asistencija, a Dejounte Murray 27 koševa. Karlo Matković nije bio u momčadi New Orleansa. Pelicansi, koji su zaostajali deset koševa u zadnjoj četvrtini, došli su na tri razlike 15,9 sekundi do kraja nakon trice Murraya, ali je onda Dinwiddie realizirao jedno od dva slobodna bacanja za Dallas. McCollum je pogodio tricu u zadnjoj sekundi za konačnu razliku.

New York Knicks su kod kuće sa 122-112 bili bolji od Denver Nuggetsa. Jalen Brunson ostvario je svoj drugi double-double učinak u tri utakmice završivši utakmicu s 30 koševa i 15 asistencija. Karl-Anthony Towns ubacio je 14 poena i 10 skokova za New York, dok je OG Anunoby ubacio 23 poena. Jamal Murray zabio je 33 poena za Nuggetse, kojima je ovo treći uzastopni poraz. Zvijezda Denvera Nikola Jokić ubacio je 17 koševa uz šest skokova i šest asistencija. Dario Šarić nije igrao za Denver.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Boysi navijaju iz petnih žila i guraju Dinamo prema ogromnoj pobjedi

Tekst se nastavlja ispod oglasa