Dinamo je nadigrao Milan i završio jednu od najboljih europskih sezona ikada

Prije otprilike pet mjeseci Dinamo je saznao s kojih osam klubova će igrati u ovosezonskoj Ligi prvaka. Bio je to novi format Lige prvaka i nismo još znali što nas čeka. Vidjeli smo da Dinamo u ždrijebu nije prošao loše i da od tih osam klubova ima nekih s kojima se Dinamo može nositi. Računalo se otprilike koliko bodova će trebati Modrima da uđu među 24 momčadi i dođu do raja. Osam - možda, ali nije vjerojatno. Devet - vrlo izgledno. Deset - prolaz siguran.

Gdje skupiti tih 8-10 bodova postavljalo se drugo pitanje. Protiv Salzburga i Slovana se sigurno može. Sa Celticom i Monacom se igra doma, tu je dobra šansa. Protiv ova četiri velikana Milan, Arsenal, Borussia, Bayern - što nam Bog i lijepa sreća da. Uspio je Dinamo skupiti 11 bodova, ali nevjerojatno, nije bilo dosta. Uoči sezone, šanse za to da s 11 bodova ne prođete u knock-out fazu po analitikama su bile manje od 1%. Da, dobro ste pročitali, jedan jedini posto. Tolike su otprilike šanse da vas tijekom života udari grom, tolike su šanse i da doživite pad aviona, tolike su šanse da dobijete na lotu. Eto, Dinamo je svoj pogodak groma dočekao. Dinamo je uspio upisati čak tri pobjede. Slovan i Salzburg su pali u gostima, veliki Milan srušen je doma. Protiv Celtica i Monaca se odigralo neriješeno, a izgubilo se od Borussije, Bayerna i Arsenala. Svaki Dinamov navijač bi potpisao takav učinak prije početka sezone. Baš svaki. Vjerojatno niti jedan ne bi potpisao da to znači i ispadanje na gol-razliku. Dobro, možda njih jedan posto i bi.

Dinamo si nema što predbacivati. U turbulentnoj sezoni, Dinamo je promijenio tri trenera i svejedeno odigrao jednu od svojih najboljih europskih sezona ikada. U srijedu navečer nadigrali su Milan. Jedan europski velikan na Maksimiru je u prvom poluvremenu izgledao slabije od Istre. Dinamo ih je potpuno nadigrao. Fabio Cannavaro savršeno je namjestio utakmicu. Dinamo je u prvih 10 minuta imao više udaraca nego protiv Borussije i Celtica u cijeloj utakmici. Već tada smo znali, Dinamo i ako padne danas, past će hrabro. I Cannavaro je pogodio. Dinamo je pokazao gard, postavio se hrabro, pritisnuo Milan kada je trebalo, svaki igrač je naočigled igrao na sto posto svojih mogućnosti i to se isplatilo. Dinamo je iskoristio greške Milana, a to se može dogoditi samo ako igrate hrabro. Baturina ne bi iskoristio pogrešku Gabbije da su svi Dinamovi igrači bili u svojoj polovici kako je bilo veći dio utakmica protiv Borussije i Celtica na Maksimiru. Dinamo je odigrao jednu od svojih najboljih europskih utakmica u povijesti u jednoj od najboljih europskih sezona u povijesti. To nije bilo dovoljno da se prvi put ikada prezimi u Ligi prvaka, ali nema veze.

Plavi si nemaju što zamjeriti. Možemo mi sad pitati, zašto se od Bayerna nisu primila bar tri gola manje. Zašto se protiv Monaca prosulo 2:0 u zadnjim minutama, zašto se Celtic nije napalo. Sve su to legitimna pitanja, ali ona sad nemaju smisla. Zaključak je samo jedan, Dinamo je ozbiljna europska momčad i na Maksimir više nikad nitko neće doći kao apsolutni favorit, a to je najveća pobjeda koju je Dinamo mogao ostvariti ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte konferenciju za medije nakon utakmice Dinama i Milana

