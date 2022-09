Danas svi igraju košarku! Fraza je koja dobiva na važnosti kad pričamo o utakmici 3. kola skupine C EuroBasketa između Hrvatske i Estonije (73-70), kao i još nekim viđenim na prvenstvu od strane drugih reprezentacija.

Triler protiv Estonije

Točnije, ovo je trenutak kad ta fraza u ovom kontekstu prestaje biti samo fraza nego stvarnost, realnost. Nakon odlične partije u drugom poluvremenu protiv Grčke na otvaranju turnira i uvjerljive pobjede u prošloj utakmici protiv Velike Britanije, vjerojatno je dosta bilo onih koji su već unaprijed upisali pobjedu protiv Estonaca.

Međutim, vidjeli smo danas pravu dramu u Milanu, triler u kojem smo strepili doslovno do posljednjih sekundi. Za komentar druge pobjede hrvatske košarkaške reprezentacije zamolili smo legendu šibenske košarke, najboljeg strijelca Šibenke u povijesti Predraga Šarića, oca Darija Šarića, jednog od najboljih hrvatskih košarkaša i reprezentativca. Javio nam se iz Zagreba...

"Čitav EuroBasket je izjednačen. Postoji par iznimaka, ali samo par. Ali sve ostale reprezentacije, danas svi igraju košarku, svi mogu pogoditi, svi su brzi, jaki i eksplozivni. Mene drama protiv Estonije nije iznenadila. Moramo jedno shvatiti, ako ćemo iskreno pričati, biti iskreni prema samima sebi. Dakle, nemamo Bojana, nemamo Hezonju, igramo bez dva-tri igrača svaku utakmicu. Nismo se uklopili da su svi dali maksimum, nego svaki igrač, ovo, ono... Ne može se igrati bez Bojanovih 20 poena, bez Hezonjinih 10-15-20, tako svejedno sad. Ovo što Smith radi, što i koliko igra, po 35-40 minuta, znači skoro pa čitavu utakmicu ili čitavu utakmicu, koliko će tako on moći uopće izdržati?", priča nam gotovo u jednom dahu Predrag Šarić i nastavlja:

'Kriterij sudaca u posljednjim minutama susreta je bio katastrofa'

"Kriterij sudaca u posljednjim minutama susreta je bio katastrofa, dosta se šetalo. Znači, Estonski košarkaši su igrali na granici faula, ali svaki od njihovih reprezentativaca. Svaki naš igrač, pokušaj je bio pod faulom i što oni nisu svirali, ma ne znam što da vam kažem... Suci su takav ritam nametnuli, uz to i estonski sistem obrane i Hrvatska je bila u problemima, ne izađeš koji put na pick. Oni su nam na naših 7 razlika dali tricu i koš-faul, onda su došli u egal. Definitivno, svi igraju košarku. Pogledajte samo rezultate Bosne i Hercegovine, Belgije itd... Sve je to izjednačeno, svaki danas igra košarku. Dugo već nisam vidio tako izjednačeno prvenstvo, ne sjećam se tako nešto. Nikad ovako nije bilo i svatko svakog može dobiti. Niti za jednu utakmicu ne možeš reći dobit ćemo ju. "

Predrag Šarić misli kako su hrvatski košarkaši na turniru još pod ručnom, iako su došli nadomak prolasku u osminu finala.

"Prvih 20 minuta Hrvatska na ovom turniru kasno pali i kao da ima nekakvu ispitnu stanicu. Kao da opipavamo, gledamo što možemo i onda imam osjeća da svaku utakmicu naši košarkaši igraju 10-15 minuta našu igru, obranu, onako kako znamo i možemo, a sve ostalo je nešto neko ispitivanje. Mislim da Hrvatska nije niti na 50% naše kvalitete", strog je Predrag Šarić kad se govori o formi, ritmu hrvatskih košarkaša.

'Dario se još vraća, očekujem i ja više od njega ali treba ga shvatiti'

Inače, najefikasniji u hrvatskim redovima protiv Estonaca bili su mladi Karlo Matković sa 17 koševa, Dario Šarić sa 15 koševa i 12 skokova, te Jaleen Devon Smith sa 13 koševa i sedam asistencija, dok su Estoniju prevodili Siim-Sander Vene sa 18 i Maik-Kalev Kotsar sa 17 poena.

"Dobro, bio je Dario ozlijeđen dugo, treba ga shvatiti malo. I ja očekuje više od njega, uvijek nekako mislim da je to onaj Dario od prije godinu dana, ali nije to još to. Ipak je ta ozljeda ostavila traga, kao i dug period izbivanja. Ali, najvažnije kod njega da se vidi ta želja, htjenje, borbenost i emocija kad se igra košarka za nacionalni dres. U ovom trenutku daje onoliko koliko je spreman, ali karakter kao takav, onaj koji je imao od prije, on je prisutan. Dario se kao košarkaš nije promijenio, ali treba mu da se vrati. Ništa mu se ne može zamjeriti", ističe Predrag Šarić.

Bosna i Hercegovina priredila je senzaciju svladavši branitelja naslova Sloveniju Luke Dončića, Grana Dragića i ostalih, a Luku su kamere uhvatile u trenutku frustracije, pred kraj utakmice, kad je prilikom time-outa, pri rezultatu 93-89 za Bosnu i Hercegovinu 53.6 sekundi prije kraja, psovao majku, lupao plastičnom bocom i bacio ju, te uzviknuo: "U pi*du materinu, od koga mi gubimo?!"

'Slovenija po imenima, izuzev Luke i Gorana, ne može stati na vagu s Hrvatskom'

"Ma nije ni Luka sad na nekom nivou, svom uobičajenom. Nismo ga očekivali gledati u takvoj jednoj situaciji, ali u Bosni i Hercegovini ima dva-tri ozbiljna igrača, a tu su i ostali. BiH je, generalno, ozbiljna reprezentacija, itekako. Mogu i ja, poput Luke koji je fenomenalan košarkaš, tu u našem društvu sad kazati 'a koga Luka imate vi osim tebe i Dragića? Mislim, ako me razumijete što s tim želim reći. Svaka čast svima u reprezentaciji Sloveniju, Blažiču i Čančaru, Tobeyju, Prepeliču, Muriču, Zoranu Dragiću i ostalima, ali nije sad to neka tako ogromna kvaliteta, osim Luke i Dragića. Reprezentacija Slovenije, pa nije to sad takva kvaliteta ovih ostalih da bi s imenima stali na vagu na vagu s jednom Hrvatskom, pazite. Moramo se pomiriti svi kolektivno da danas svi igraju košarku. Prošlost je dominacija braće Gasola, one Srbije od prije ili ono što je radio Miloš Teodosić, sad su prvenstva izjednačena", objasnio nam je Predrag Šarić i zaključio:

'Hrvatska se isto još traži'

"Ne znam, meni sve te NBA zvijezde na turniru ne izgledaju baš nešto. Ili su došli premoreni na prvenstvo ili nitko još osim Nikole Jokića nije još onako full unutra. No, prvenstvo je dugo, svi očekujemo u nokauta fazi jednu drugu košarku. Hrvatska se isto još traži u grupnoj fazi. Ima tu još puno utakmica i izazova. Jedna Francuska s takvim imenima pa ne može jednu Njemačku dobiti. Ta Njemačka će dosta zagorčati život mnogima na turniru. Kažem vam, svi su tu negdje. Srbija, Grci, Nijemci su mi ostavili dojam da su ozbiljniji malo od ostalih, ali sve ovo drugo je tu negdje. Sve je tu na poen razlike. Evo, Litva mi se strašno sviđa, a nikog ne mogu dobiti. Tu su na dva-tri poena, imaju igru, bore se a ne mogu prijeći taj prag."