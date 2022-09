Hrvatska košarkaška reprezentacija danas od 14.15 igra jako važnu utakmicu protiv Estonije za prolazak u daljnju fazu natjecanja na Europskom prvenstvu, naši reprezentativci nakon početne dvije utakmice imaju pobjedu i poraz.

Bolji od hrvatskih košarkaša na otvaranju prvenstva bila je Grčka predvođena Giannisom Antetokounmpom. Cijelu utakmicu smo se kvalitetno držali, vraćali i borili, ali kombinacija Dorsey-Antetokounmpo nas je koštala slavlja. Tekstualni prijenos možete pratiti uživo na Net HR-u.

----------------

EuroBasket

Hrvatska - Estonija

Sastavi:

Hrvatska: Jaleen Smith, Lovro Gnjidić, Dominik Mavra, Krunoslav Simon, Toni Perković, Bojan Bogdanović, Mario Hezonja, Ivan Ramljak, Dario Šarić, Roko Prkačin, Ivica Zubac i Karlo Matković.

Estonija: Henri Drell, Mart Rosenthal, Kaspar Treier, Jaan Puidet, Sten Sokk, Robert Valge, Kregor Hermet, Maik Kalev Kotsar, Rauno Nurger, Janari Joesaar, Martin Dorbek, Kristian Kullamae

-----------------

Već za 15-ak sati nas je čekao popravni ispit protiv Velike Britanije, koju smo pobijedili 86:65, i odmarali najbolje igrače u drugom poluvremenu što je i bio cilj. U današnjem okršaju s Estoncima u slučaju naše pobjede i poraza Velike Britanije od velikih favorita Grka, imamo priliku osigurati mjesto za sljedeću fazu natjecanja.

'Igraju pametno'

Iz svake grupe na Eurobasketu prolaze najbolje četiri ekipe, prije utakmice koja bi nam mogla upropastiti prolazak, Damir Mulaomerović upozorava: „Oni su na kraju protiv Ukrajine nesretno izgubili dobivenu utakmicu nekim svojim greškama. Međutim to je jako nezgodna momčad, šuterski sjajna i dosta su atletični, pogotovo vanjska linija. Defenzivno moramo biti na visokom nivou i imati koncentraciju svih 40 minuta“, kaže "Mula" i nastavlja:

"Čeka nas teška utakmica i nezgodna momčad nošena fanatičnim navijačima, bilo ih je 4 do 5 tisuća na svakoj utakmici. Šuterski su nezgodni, jaka vanjska linija, no pripremit ćemo se. Ovaj slobodan dan je dobro došao jer je dosta igrača bilo umorno zbog dvije utakmice s razmakom manjim od 24 sata. No, idemo dalje i nadamo se dobroj utakmici i pobjedi.“

Debitant na velikom natjecanju, Karlo Matković također je pohvalio momčad koja nas očekuje: "Igraju dobro, igraju brzu košarku s dosta dodavanja i igraju pametnu košarku. A kakav će biti rezultat? Nadamo se najboljem, naravno. Estonci su mlada momčad koja dobro koristi priliku“, zaključuje centar Cedevita Olimpije.