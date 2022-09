Poraz za hrvatsku košarkašku reprezentaciju na startu 41. EuroBasketa protiv Grčke 85-89, jednog od favorita za osvajanje prvenstva, nije gorkog okusa, a to je nešto što je drugačije i to je dobro. Ako tako izabranici Damira Mulaomerovića budu igrali u nastavku turnira, ne bi smjelo biti problema glede prolaska u drugi krug natjecanja.

'Smanjili smo rotaciju'

Slaže se s tim i Boris Gnjidić, bivši poznati košarkaš Zagreba, Olimpije Slavoninga, Benstona (Done Dubrava), Krke, Pivovarne Laško i Dubrave. Danas košarkaški djelatnik, direktor u premijerligašu Dubrava Furniru, trener i profesor tjelesnog. Naravno i otac hrvatskog reprezentativca i jednog od najtalentiranijih hrvatskih košarkaša Lovre Gnjidića.

Boro je utakmicu gledao u Vodicama. Javio nam se nakon i prokomentirao prvi nastup Hrvatske na EuroBasketu.

"Ako budemo ovako igrali nema straha, smanjili smo rotaciju i smatram da je to prvi uvjet da igrači u toj nekoj smanjenoj rotaciji i odigraju i da imaju pravo više na grešku, a ne na zamjenu. To mi se sviđa i to su sve iskusni košarkaši koji će kroz prvenstvo u toj nekoj minutaži, smanjenoj rotaciji dati najbolje od sebe. Možda ako baš sad bude previše utakmica će ih se malo štedjeti zbog umora, ali to će Mula znati riješiti", kazao nam je Boro Gnjidić i nastavio:

Grci su ipak bili prejaki

"Međutim, isto tako koliko mi god bili blizu, koliko nam se činilo da smo bili tu Grcima, za vratom, ipak nismo bili na šutu za pobjedu. Imali smo napad za izjednačanje, ali sigurno da je Hrvatska imala dosta tih promašenih šuteva. Jailen i Simon povezali su dva rješenja, dvije trice, onda je Hrvatska prodisala. Hrvatska je u obrani dosta dobro počela zatvarati Giannisa i dobro je rotirao Mula. Obrana je u nastavku bila puno bolja."

Jaleen Smith odigrao je veliku utakmicu, 23 poena na kraju govori o napadačkoj efikasnosti, ali Smith je bio dobar i u obrani.

"Ima govor tijela, mirnoću koja je Hrvatskoj potrebna, ne srlja. Čite rezonski pozicije i igra i on je danas bio prvi hrvatski kotačić, ali i ostali su dali se od sebe u obrani. Kažem, u drugom dijelu je obrana bila sjajna. Možda su malo više u nekim trenucima u drugom dijelu branili više reket nego van njega, pa su nam sjele dvije trice u trenutku kad je Hrvatska stizala Grke. Grčku su trice izvana držale u igri, ali su i oni pali pred kraj u tome".

Giannis efekt je ipak proradio i na kraju je upravo bivši MVP odveo svoju reprezentaciju do pobjede...

"Dvije blokade, zakucavanje za kraj. Jednostavno, kao da igramo s avatarom, eto. Čovjek od 213, kontrola lopta, snaga, fizikalije, teško je to braniti. On je svijet za sebe, ali Hrvatskoj treba zapljeskati za jednu hrabru mušku igru.

Simon zabio 18, Smith 23, Babo 19

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija porazom je otvorila nastup na EuroBasketu u Milanu, gdje je u dvoboju prvog kola skupine C Grčka svladala Hrvatsku sa 89-85 (24-16, 22-14, 24-32, 19-23).

Strijelce hrvatske reprezentacije predvodio je Jaleen Smith sa 23 koša, Bojan Bogdanović je ubacio 19, a Krunoslav Simon 18 poena. Grke su sa po 27 koševa predvodili Giannis Antetokounmpo i Tyler Dorsey.