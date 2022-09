SPEKTAKL U MILANU / Hrvatska se vratila sa -19 protiv moćnih Grka, ali...: 'Giannis je pokazao kakav je igrač, a Dorsey nas je pokopao tricama'

Hrvatski košarkaški su poraženi sa 85-89 od Grčke na startu EuroBasketa, a izbornik Damir Mulaomerović je istaknuo borbu svoje momčadi koja je u prvom poluvremenu zaostajala za 19 koševa, ali je u završnici došla u priliku boriti se za pobjedu. "Bila je teška utakmica, utakmica dvaju različitih poluvremena. U prvom smo se mučili s njihovim napadačkim skokovima, na kraju je to bila i razlika. U prvih pet minuta smo bili dobri, ostavljali smo braću Antetokounmpo na šutu, ali onda smo bili loši u sljedećih 15 minuta. U drugom poluvremenu smo napadački bili bolji, imali smo bolju realizaciju, pogotovo Jaleen (Smith) i Simon, koji je puno i kreirao. Dobri su bili i Bogdanović i Zubac. Vratili smo se sa -19 i imali smo priliku za pobjedu protiv odlične Grčke. Giannis je napravio svoje, ali Dorsey nas je "ubio" tricama u prvom poluvremenu. Ne mogu nešto prigovoriti svojim dečkima. Odlično su se borili", rekao je izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije na konferenciji za medije nakon utakmice. Slično je svoj prvi nastup za Hrvatsku na EuroBasketu prokomentirao i naturalizirani Amerikanac Jaleen Smith koji je sa 23 koša bio najbolji strijelac u hrvatskoj reprezentaciji. "U prvom poluvremenu smo bili usporeni. U drugom poluvremenu smo ušli u ritam. U trećoj četvrtini smo ubacili 32 koša, uglavnom iz 'picka' i tranzicije. Bili smo agresivniji. Giannis je pokazao kakav je igrač, Dorsey nas je pokopao tricama u ključnim trenucima. No, ako ćemo igrati kao što smo igrali u drugom poluvremenu, mislim da ćemo biti u dobroj poziciji u sljedećim utakmicama." Unatoč posebno pripremanoj taktivi Giannis Antetokounmpo je završio dvoboj sa 27 koševa, 11 skokova, šest asistencija i tri blokade, od kojih su dvije bile u zadnjoj minuti, u kojoj je postigao i pet koševa. "Giannisa ne možete zaustaviti 'jedan na jedan', jer je fizički snažan. Ostavljali smo ga na šutu, to su svi vidjeli. Teško ga je zaustaviti. No, nisam nezadovoljan kako smo ga čuvali. Morali smo potrošiti mnogo igrača na njemu i napraviti puno faulova. Žao mi je što ga nismo uspjeli zaustaviti u zadnjim napadima", rekao je Mulaomerović i odmah se mislima okrenuo prema dvoboju protiv Velike Britanije koji je na rasporedu već u subotu, s početkom u 14 sati i 15 minuta. "Malo je vremena za odmor. Britanci su uvjerljivo izgubili od Ukrajine, ali nikoga ne smijemo podcijeniti. Sve momčadi imaju kvalitetu, a sutra moramo pobijediti", poručio je Mulaomerović.