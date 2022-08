Bivši hrvatski reprezentativac i izbornik, sad trener ACB ligaša Río Breogána Veljko Mršić, jučer je gostovao u studiju Net.hr-a. Tema za razgovor je bilo pregršt. Veljko je, inače, osvajač posljednje tri medalje za hrvatsku košarku na velikim natjecanjima.

Osvajao tri posljednje medalje hrvatske reprezentacije

Kao sjajno krilo, trojka koja je zabijala, odličan košarkaš kako u napadačkim, tako i defenzivnim akcijama, Mršić je osvajao broncu na EuroBasketu u Berlinu 1993., broncu godinu dana poslije na SP-u u Torontu, kao i broncu u Ateni na EuroBasketu 1995. Veljko je evocirao uspomene, između ostalog, i svoje respektabilne karijere, te objasnio što se dogodilo da su hrvatski košarkaši sišli s postolja prilikom dodijela medalja na spomenutom turniru u Ateni, koji je bio stvarni razlog?

Jer, silazak njega, Dina, Tonija, Arijana Komazeca, Stojka Vrankovića i ostalih tog dana s postolja, simbolički označava i odlazak hrvatske košarke s velike scene. Nikad više hrvatska košarkaška reprezentacija nije osvojila medalju na jednom velikom natjecanju. Evo, sad to traje već 17 godina. Puno previše...

'Nitko nam iz vrha države ništa nije naredio'

"Nije istina da je itko naredio iz vrha države, bili su neki kontakti pojedinaca iz reprezentacije s nekim ljudima u Hrvatskoj, međutim odluka je bila nas igrača tamo. Moramo se vratiti u kontekst tog vremena, trećina Hrvatske je bila okupirano. Pričalo se što će se, koja će se himna svirati, Hej Slaveni ili Bože Pravde. U tom trenutku, mi igrači smo donijeli odluku da ćemo sići s postolja. Čak su se i Litvanci mislili povući, ali onda je došlo naređenje iz njihovog Saveza da moraju ostati. Mi smo ostali pri svojoj odluci, povukli se... Kažem, danas to nikad ne bi napravili, to je neko drugo vrijeme. Međutim, u kontekstu tog vremena, 95. godina, trećina Hrvatske je bila okupirana i to je bio jedini razlog. Ne zbog manjka respekta prema srpskoj reprezentaciji, jugoslavenskoj tada, njihovim igračima i stručnom stožeru, već jednostavno zbog situacije koja je bila doma kod nas mi smo donijeli takvu odluku", kazao nam je Veljko Mršić i na konstataciju da su se spominjala nekakva 4S obilježja i oznake koje Hrvatskoj nisu i ne odgovaraju ni dan danas...

'Situacija u Hrvatskoj tada bila je naš jedini razlog za silazak s postolja'

"Nije, oni su imali regularne dresove, grb Srbije tada na dresu. Jedino je bila u pitanju situacija koja je u to vrijeme bila u Hrvatskoj. Kažem, pričali smo što će se svirati, koja himna, ovo-ono, ali osnovni razlog je bila situacija kod nas".

Inače, Jugoslavija je na EuroBasketu u Ateni osvojila zlatnu medalju u jednom kontroverznom finalu (96-90) nakon čega su Litavci bili bijesni na suđenje.