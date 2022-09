4. kolo skupine C EuroBasketa

Mjesto održavanja: Milan (Mediolan forum)

ITALIJA - HRVATSKA 81-76 (17-22, 17-20, 25-13, 17-26)

Hrvatska košarkaška reprezentacija u utorak je navečer u Milanu izgubila od Italije 81-76. Bila je to jedna ratnička utakmica izabranika Damira Mulaomerovića i domaćih košarkaša u kojem su Hrvati hrabro pali. Borili su se naši košarkaši, ali puno toga su i prosuli. Posebno u posljednjoj četvrtini.

Sami sebi bili najveći suparnik

Ponovno je Hrvatska sama sebi u određenoj mjeri bila najveći suparnik. Bojan Bogdanović ubacio je 27 poena i bio najefikasniji pojedinac susreta, ali nije imao raspoložene suigrače, a nije mogao sam protiv razigrane Italije. Simone Fontecchio i Nicolo Melli ubacili po 19 za Italiju.

Bila je to utakmica puna oscilacija s obje strane, da bi na kraju Italija zahvaljujući skokovima u napadu u ključnim trenucima stigla do pobjede.

Hrvatska je slobodnim bacanjima Bogdanovića smanjila na 72-71 3:50 minuta prije kraja, no potom su Melli i Datome poentirali nakon što su skokovima u napadu popravljali promašaje suigrača zA 76-71. S druge strane, Matković je 1:36 minuta prije kraja promašio zakucavanje nakon skoka u napadu da bi Melli nakon još jednog skoka u napadu pogodio za 78-71 1:13 minuta prije kraja i rješenje susreta.

Italija i Hrvatska imaju 2-2 u grupi C

Nakon četiri kola i Italija i Hrvatska imaju po dvije pobjede i dva poraza.

Hrvatska će u posljednjem, 5. kolu u četvrtak od 14.15 sati igrati protiv Ukrajine, koja je na omjeru 3-1, a pobjedom u tom susretu još uvijek može i do drugog mjesta u skupini. Pobijedi li Hrvatska s devet ili više poena razlike završit će kao druga u skupini.

Prvo mjesto osigurala je Grčka sa 4-0, dok su Estonija sa 1-3 i Velika Britanija sa 0-4 ostale bez izgleda za plasman u osminu finala.

LIVE TIJEK SUSRETA

Četvrta četvrtina

6.08 - 12-3 serija Talijana.

8.30 - Jao, što je sad pod prekršajem pogodio Smith. Ima i dodatno bacanje. Akrobatski šut pod faulom s 4 metra.

8.39 - 60-61. Drama u Milanu.

Treća četvrtina

1.02 - Kakva akcija. Mavra za Matkovića za zakucavanje. 53-59 za Hrvatsku.

4.57 - Hrvatska vodi 47-48.

8.52 - Dario Šarić otvara drugo poluvrijeme košem.

Poluvrijeme

Nakon što se Hrvatska vratila, Italija je iskoristila dekoncentraciju i povela +8.

Druga četvrtina

0.12 - Pogađa Mavra slobodno bacanje.

1' - Fontecchio je zabio još jednu tricu. Pa kako sad ne igramo obranu, kako?!

1' - Fontecchio zabija nakon dugo vremena i Italija se ponovo odvojila.

9.17 - Ideeeemoooo dečki, radite, radite , radite... Kruno Simon je sad pokazao kako se to radi svojim košem za -1 (22-21).

Prva četvrtina

0.04 - Šteta, jao... Hezonja je promašio šut za tri poena.

0.22 - Odličan defenzivni skok Šarića.

0.47 - Bogdanović nas drži u igri, njegovih 2 poena.

2.16 - Babo pogađa šut, 14 poen za Hrvatsku.

5' - Izvrsna akcija Bogdanovića za Zubca, koji zakucava. No na drugoj strani Melli zabija svoj šesti i sedmi poen.

4' - Brza košarka se igra, na talijanski koš Dario Šarić je odgovorio tricom iz kuta. To je to. Nakon 8-2 se vraćamo.

9' - Italija je otvorila susret s 3-0.

NAJAVA

20.18 - Dobra vam večer dragi naši čitatelji Net.hr-a i košarkaški zaljubljenici. Drago nam je da ste s nama u ovom ludom danu za hrvatski sport. Ostanite i dalje jer slijedi obračun Italije i Hrvatske na EuroBasketu za nešto više od 40 minuta.

Lud je sportski dan pred nama. Nakon otvaranje grupne faze Lige prvaka u Zagrebu i susreta Dinamo - Chelsea i početka susreta četvrtfinala EP-a u Splitu u vaterpolu između Hrvatske i Gruzije, u 21.00 hrvatska košarkaška reprezentacija na parketu u Milanu na EuroBasketu igra novu utakmicu, a protivnik u 4. kolu skupine C bit će Italija.

Pitanje pozicioniranja unutar skupine C

Podsjetimo, hrvatska košarkaška reprezentacija na EuroBasketu u svojoj skupini C nakon pobjede nad Estonijom ima omjer pobjeda i poraza 2:1. To joj donosi mirnije nadolazeće utakmice, jer je već osigurala odlazak u Berlin na osminu finala. Naime, to je i potvrđeno nakon što je Grčka jučer svladala Veliku Britaniju.

Međutim, još samo ostaje pitanje pozicioniranja unutar skupine. Bitno je u ovom slučaju da dobijemo što lakšeg suparnika u osmini finala. U križaljci se skupina C susreće sa skupinom D, pri čemu prvi u skupini ide na četvrtoga, drugi na trećega i obrnuto – četvrti na prvoga iz druge skupine i treći na drugoga.

Nakon Italije, Hrvatska i Ukrajina u četvrtak, 8. rujna u 14:15 sati igraju zadnji susret skupine. Zanimljivo, nakon tri kola u skupini je vodeća Ukrajina sa tri pobjede. Slijedi moćna Grčka, jedan od favorita turnira.

'Očekivao sam napetu utakmicu protiv Estonije'

Izbornik Damir Mulaomerović nakon infarktne završnice utakmicom nije bio osobito zadovoljan, no bio je zadovoljan pobjedom i pristupom u krajnjem raspletu:

"Očekivao sam napetu utakmicu jer se radi o ekipi koja je dosta nezgodna s vrlo dobrom šuterima s vanjskih pozicija i morali smo se adaptirati cijelo vrijeme. Raduje me što smo vodili cijelo vrijeme, osim na samom početku, no tada smo stabilizirali obranu i počeli ‘switchati’ te niske igrače, i tu nismo bili toliko loši. Bili smo nešto lošiji u napadu. Nismo ih uspjeli kazniti kada smo trebali, no dečki su to na kraju izvukli i svaka im čast. Pobjeda je ovo koja nosi minimalno četvrto mjesto u skupini i prolaz dalje u Berlin i to je ono što je najvažnije. Mislim da se trebamo radovati svakoj pobjedi, pa tako i ovoj", kazao je Damir Mulaomerović, prenosi njegove riječi web izdanje HKS-a.

'Italija je odlična, bit će to sigurno teška utakmica'

O četvrtoj utakmici Hrvatske na turniru izbornik govori:

"Bit će to sigurno jaka i teška utakmica. Italija je odlična, dvorana će biti puna i mislim da će to biti motiv dečkima da izađemo i posebno, nakon ove utakmice koja nas je plasirala u Berlin, pokažemo još bolju igru i da se probamo opustiti. Bilo je tu dosta zakočenosti, nismo bili fluidni, možda nam je i lopta trebala brže ići. Bilo je tu grešaka, ali sve je to normalno, moramo se adaptirati na sve što nas okružuje. Još jednom čestitam dečkima i idemo dalje!“