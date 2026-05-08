Fenerbahçe nastavio pohod na obranu titule u Euroligi

Košarkaši Fenerbahčea, branitelji prošlogodišnjeg naslova pobjednika Eurolige, treća su momčad koja se plasirala na ovogodišnji Final Four svladavši na gostovanju u Kaunasu domaći Žalgiris sa 94-90 (80-80) u produžetku četvrte utakmici doigravanja.

Tako je turska momčad pod vodstvom litavskog trenera Šarunasa Jasikevičiusa došla do 3-1 u pobjedama i izbjegla "majstoricu" u Istanbulu.

Fenerbahče je cijelo prvo poluvrijeme proveo u vodstvu, da bi Žalgiris tek u trećoj četvrtini došao do prednosti. No, nijedna momčad nije uspjela doći do dvoznamenkastog vodstva, a u napetoj završnici osnovnog dijela utakmice Fenerbahčeu je produžetak donio Wade Baldwin IV polaganjem sekundu prije isteka vremena.

U prve dvije minute produžetka gosti su došli do prednosti od sedam koševa (83-90). Žalgiris se uspio vratiti na -2 (90-92) 67 sekundi prije isteka produžetka, ali su do kraja utakmice domaći igrači ostali bez ubačaja, a Talen Horton Tucker je s crte za slobodna bacanja postavio konačnih 94-90.

Horton Tucker i Khem Birch su postigli po 21 koš za Fenerbahče, a Baldwin je ubacio 14 poena.

Kod Žalgirisa je najbolji bio Sylvain Francisco s 23 koša i 11 asistencija, a 15 poena je ubacio Edgaras Ulanovas.

Fenerbahče će polufinalnu utakmicu na Final Fouru u Ateni igrati protiv Olympiakosa, dok u drugom polufinalu Real Madrid Marija Heznoje čeka pobjednika u srazu Panathinaikosa i Valencije.

Polufinalni dvoboji će biti odigrani 22. svibnja, a novog pobjednika Eurolige ćemo doznati 24. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol se vratio treninzima: Uskoro bi mogao zaigrati za City?