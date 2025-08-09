Evo kada počinje nova NBA sezona, odmah se sprema spektakl

Sljedeća NBA sezona započet će 21. listopada, a branitelj naslova Oklahoma City ugostit će Houston, dok će se zvijezde Lakersa i Golden Statea boriti u Los Angelesu, izvijestio je ESPN u petak.

Shai Gilgeous-Alexander i njegovi suigrači iz Thundera suočit će se Rocketsima, koji su također imali jaku sezonu 2024./25. u kojoj su završili kao drugi na Zapadu. Houston će ove sezone moći računati na Kevina Duranta (36), dvostrukog NBA prvaka s Golden Stateom 2017. i 2018. godine.

Utakmice otvaranja prenosit će NBC, što označava povratak NBA na tu mrežu prvi put u 23 godine. Sezona 2025./26. prva je u 11-godišnjem ugovoru o medijskim pravima za NBA, vrijednom oko 76 milijardi dolara (65 milijardi eura).

Poznat je i božićni raspored utakmica, uključujući onu između San Antonio Spursa Victora Wembanyame i Oklahoma City Thundera te utakmicu između Cleveland Cavaliersa i New York Knicksa u Madison Square Gardenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića