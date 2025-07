Clippersi slažu ozbiljnu momčad: Zupcu i ekipi stiže nova velika zvijezda

Iskusni američki košarkaš Bradley Beal (32) dogovorio je s Phoenix Sunsima otkup ugovora i postat će slobodan igrač na NBA tržištu, a to će ga koštati 13,9 milijuna dolara, objavili su američki mediji.

Odlični šuter i trostruki All-Star trebao bi karijeru nastaviti u LA Clippersima, za koje je prošle sezone briljirao hrvatski centar Ivica Zubac. Najveće zvijezde Clippersa su dvostruki MVP finala NBA lige Kawhi Leonard i višestruki All-Star James Harden.

BREAKING: Three-time NBA All-Star Bradley Beal has agreed to a contract buyout with the Phoenix Suns and plans to join the Los Angeles Clippers on a two-year, $11 million deal with a player option after clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports told ESPN. pic.twitter.com/gxZB0ObSms