Clippersi došli do šeste pobjede u nizu, a Zubac je igrao veliku ulogu

LA Clippersi su s 110-106 slavili u gostima kod Washington Wizardsa, a Ivica Zubac imao je 14 koševa i 12 skokova za 30 minuta igre.

James Harden je imao 36 poena, sedam skokova i devet asistencija, a Los Angeles je pobijedio Washington u svojoj šestoj utakmici zaredom. U utakmici u kojoj je bilo 11 neriješenih rezultata i 10 promjena vodstva, Wizardsi su izjednačili na 106-106 na 57,6 sekundi prije kraja, prije nego što su četiri Hardenova slobodna bacanja zapečatila ishod. Washington je izgubio sedam utakmica zaredom. Alex Sarr je zabilježio 28 poena i šest skokova, predvodeći Wizardse, dok je Kyshawn George dodao 18. Los Angeles je šutirao samo 17,9 posto (5 od 28) za trice, ali je ipak pobijedio 13. put u zadnjih 15 utakmica.

Tobias Harris postigao je 25 poena, a domaći Detroit Pistonsi su u ponedjeljak izvojevali pobjedu od 104-103 nad Boston Celticsima u obračunu najboljih momčadi Istočne konferencije. Jalen Duren iz Detroita postigao je 18 koševa i devet skokova, dok je Cade Cunningham, koji je ranije tijekom dana imenovan za startera All-Star utakmice, imao 16 koševa i 14 asistencija. Jaylen Brown, također izabran za startera All-Star utakmice, postigao je 32 poena i 11 skokova, ali je promašio potencijalno pobjednički šut u posljednjem napadu Bostona.

Što Hrvatska treba popraviti da bi došla do medalje na Euru?

Giannis Antetokounmpo postigao je 21 poen i uhvatio 17 skokova te pomogao gostujućem Milwaukeeju da pobijedi Atlantu i prekine niz od tri poraza. Čak 32 poena Nickeila Alexander-Walkera i 28. double-double Jalena Johnsona ove sezone (28 poena, 16 skokova) nisu bili dovoljni za pobjedu kod Hawksa.

SGA i Wembenyama briljiraju

Brandin Podziemski je eksplodirao s 24 poena, Stephen Curry je dodao 19 u uravnoteženom napadu, a Golden State je prebrodio gubitak Jimmyja Butlera III zbog ozljede koljena i pobijedio Miami u San Franciscu (136-112). Butler, tada vodeći strijelac momčadi sa 17 poena, iščašio je desno koljeno 7:41 minuta prije kraja treće četvrtine. Šesterostruki All-Star odmah je pao na teren u jakim bolovima i morao je biti odveden u svlačionicu. Norman Powell je imao 21 poen za Heat, a Andrew Wiggins je imao 18 u svom prvom nastupu u San Franciscu otkako je prošlog veljače razmijenjen u Miami kao dio paketa za Butlera.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 30 koševa, a Chet Holmgren dodao je 28 uz osam skokova, čime je Oklahoma City nanio domaćinu Clevelandu najgori poraz u zadnje dvije sezone (136-104). Isaiah Joe i Luguentz Dort postigli su 18 koševa za Thundera, koji je izjednačio svoj sezonski rekord s 23 trice. Dort je pogodio pet od šest šuteva iza linije za tri poena, dok su Joe i Holmgren imali po četiri, a Oklahoma City je pobijedio šesti put u sedam utakmica. Donovan Mitchell predvodio je Cavalierse s 19 koševa.

Victor Wembanyama, koji je ranije tijekom dana prvi put proglašen starterom All-Stara, postigao je 33 poena i imao 10 skokova dok je San Antonio svladao gostujući Utah (123-110). Stephon Castle dodao je 18 poena, dok je Dylan Harper dodao 15 poena, a Spursi su ostvarili treću uzastopnu pobjedu. Keyonte George postigao je 30 poena, a Jusuf Nurkić 20, dok su Jazz izgubili četvrtu utakmicu zaredom. Lauri Markkanen, vodeći strijelac Utaha, propustio je treću utakmicu zaredom zbog bolesti.

Tyrese Maxey postigao je 29 koševa, osam asistencija i osam ukradenih lopti, što je njegov osobni rekord, te je doveo domaćina Philadelphiju do pobjede nad Indianom (113-104). Nakon što je ranije tijekom dana prvi put imenovan starterom All-Star utakmice, Maxey je preuzeo lidersku ulogu u završnici za 76erse, koji su izgubili tri od posljednje četiri utakmice. Joel Embiid dodao je 30 koševa i devet skokova za Sixerse. Andrew Nembhard postigao je 25 koševa, a Pascal Siakam 24, predvodeći Pacerse, koji su nakon niza od tri pobjede izgubili tri od posljednje četiri utakmice.

