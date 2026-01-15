Od Tita do Miloševića: Kontroverzni košarkaš ima strast prema predsjedničkim vilama

Nekadašnja zvijezda NBA lige i crnogorske košarke, Nikola Peković, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta razlozi nisu sportske prirode. Bivšeg košarkaša je za obiteljsko nasilje prijavila njegova, još uvijek zakonita, supruga Violeta Peković. Ovaj incident ponovno je skrenuo pažnju na Pekovićev život nakon sportske karijere, koji je obilježen velikim ulaganjima u nekretnine, s posebnim afinitetom prema vilama bivših jugoslavenskih predsjednika.

Zlatiborska investicija i Titova ostavština

Posljednjih godina Peković se profilirao kao ozbiljan investitor na Zlatiboru. Tamo je, osim luksuznog apartmanskog kompleksa u blizini autobusne stanice, kupio i vilu nekadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, smještenu u naselju Palisad. Plan bivšeg sportaša je renovirati ovo kulturno dobro i pretvoriti ga u muzej. Na prostranom placu od oko dva hektara, na kojem se nalazi vila, Pekovićeva tvrtka već uvelike gradi novi apartmanski kompleks, u koji je, prema medijskim napisima, uloženo oko 15 milijuna eura.

Sramota u šta su pretvorili Zlatibor!!!

Titova vila na Zlatiboru nekad i sad. pic.twitter.com/5KCsGhszN2 — Bojan Andrejić (@andrejic_bojan) October 22, 2024

Sama Titova vila, koja je pod zaštitom države, ima zanimljivu povijest. Prije Drugog svjetskog rata pripadala je beogradskom odvjetniku Aleksandru Pavloviću, da bi nakon rata bila nacionalizirana. U postupku restitucije vraćena je nasljednicima, koji su je potom prodali Pekovićevoj tvrtki. Ironično, povijesni izvori sugeriraju da Josip Broz Tito u njoj nikada nije prenoćio; navodno je samo jednom, 1974. godine, ručao u njezinom dvorištu. Radovi na obnovi započeli su uz suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Kontroverzna kupnja vile na Dedinju

Još veću pažnju javnosti privukla je kupnja vile Slobodana Miloševića u Tolstojevoj ulici na beogradskom Dedinju. Peković se prije devet godina o kupnji vile od 900 četvornih metara dogovorio s Miloševićevom udovicom Mirjanom Marković i sinom Markom. Iako točan iznos nikada nije službeno potvrđen, mediji su spekulirali o cijeni od oko dva milijuna eura, što je značajno manje od početnih pet milijuna eura, koliko je obitelj tražila. Kuća je godinama propadala pa je cijena spuštena, a Pekovića su čekala i ozbiljna ulaganja.

Ova vila, u kojoj je Milošević uhićen 2001. godine, bila je prazna od 2003., kada je Mirjana Marković napustila Srbiju. Prije prodaje dugo se prodavala, čak 17 godina. Cijelu priču dodatno kompliciraju napisi da je Peković prvu ratu od sto tisuća eura uplatio tek 2021. godine, pet godina nakon dogovora, te da se na kraju u vilu navodno uselio srpski poduzetnik Zoran Karić, što otvara pitanje je li Peković ikada do kraja realizirao kupnju.

Od NBA parketa do naslovnica tabloida

Dok Peković gradi poslovno carstvo, njegov privatni život puni stupce tabloida. Nedavna prijava za obiteljsko nasilje, koju je podnijela supruga Violeta, kulminacija je, čini se, dugotrajnih nesuglasica. Prema prijavi, Peković joj je onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru, promijenivši bravu i izbacivši njezine stvari. Njihov brakorazvodni postupak je u tijeku, a otežava ga podjela imovine stečene u braku.

Tako je Nikola Peković, nekad poznat po snazi pod koševima, postao čovjek čije ime se danas češće veže uz kontroverzne nekretnine s povijesnom težinom i buran privatan život nego uz sportske uspjehe.

