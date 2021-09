Za njega dileme nema, spreman je za rat! Anthony Joshua kaže da bi se borio protiv "King Konga" ako treba, dok se priprema za obranu svog boksačkog teškaškog trona, prijestolja u kraljevskoj diviziji protiv Oleksandra Usyka na stadionu Tottenhama u Londonu u subotu navečer, pred čak više 60 000 navijača, kako najavljuju Englezi.

WBA (Super), WBO i IBF prvak pred svojim navijačima brani svoje pojaseve protiv bivšeg prvaka u kruzeru Usyka, koji je poharao tu diviziju i sad želi postati i svjetski teškaški prvak te ispisati povijest...

Joshua: 'Volim se boriti, ovo je moj posao'

"Za nikog ovaj meč neće biti lagan ali volim se boriti", kazao je Anthony Joshua na presici.

"Da mi sad kažete da se borim s King Kongom, borio bih se. Ovo je moj posao", naglasio je pred okupljenim novinarima u Londonu koji s nestrpljenjem iščekuje ovu pravu boksačku poslasticu, prenosi ugledni britanski BBC.

Oleksandr Usyk je, uz Klička, možda i najveći izazov u karijeri za Joshuu. Ukrajinac će pokušati preoteti mu ih te doći korak bliže svom cilju, postati prvi apsolutni prvak lakoteške i teške kategorije u vremenu četiri elitna pojasa te drugi uopće, nakon Evandera Holyfielda.

Usyk: 'Svaka borba čini povijest'

"Nisam bio na amaterskoj sceni dovoljno dugo da znam mnogo o Oleksandru, ali kad sam postao profesionalac, puno sam istraživao i volim ukrajinski stil i ukrajinski narod. Borio se 10 ili 12 godina kao amater prije nego što je otišao na Olimpijske igre i u profi boks, pa je vjerojatno sretan što je na ovoj poziciji, tu gdje i je. Krema se uvijek penje do vrha. Volim povratnike. Gledam puno boks i ne borim se s dobrim ljudima samo da dobijem poštovanje. Idemo stoga na posao. Ovo su mi najbolji dani u životu", korektno je istaknuo Anthony Joshua.

Usyk je, govoreći preko prevoditelja, rekao vrlo malo ali se činio se vrlo opuštenim i punim samopouzdanja uoči svog meča života, velike i povijesne prilike da postane svjetski prvak u dvije kategorije nakon što je dominirao u kruzeru...

"Svaka borba čini povijest i mislim da ćemo ja i Anthony napraviti još jedan korak u povijesti, nešto o čemu će ljudi pričati, sjećati se i gledati na televiziji", rekao je Usyk.

Vlado Božić: ' Drag mi je Joshua ali volio bih da pobijedi Usyk'

Cijenjeni boksački stručnjak Vlado Božić u ovom će meču navijati za boks...

"Drag mi je Joshua ali volio bih da pobijedi Usyk, samo zbog boksa. Znate, ja vam u takvim mečevima navijam za boks. Ako ćemo navijati za boks, onda bi bilo ljepše i poštenije da pobijedi Usyk. Mada, imaju oni i klauzulu revanša, nitko tu ništa ne gubi nego svi dobivaju. Imaju istog promotora tako da niti on ne gubi. Promotor uvijek u ovoj priči dobiva, kako god okreneš. Niti se Usyk borio s takvim kapacitetom niti Joshua. Meč između Joshue i Klička, Kličko je tu definitivno bio u silaznoj putanji. Da je meč Joshue i Klička bio samo možda godinu dana ranije ili nešto više, on ne bi tako završio. Nedostajalo mu je malo svježine. Morao se puno kretati a izgubio je onog trenutka kad je stao, kad je izgubio ritam. Čim je stao, ovaj ga je dohvatio. Joshua će protiv Usyka morati biti kardio puno bolji, jer zna da ne može pobijediti u tom meču ako nije vrhunski spreman. Znači, prednosti Joshue su veći gabariti, prirodno je teškaš, veći je i teži i ima afričke gene. Prednosti od Usyka su gipkiji i pokretljiviji stil, kontragard. Usyk, k tome, ima kozačke gene a to znači da je jako borben. Prednost Ukrajinca je i ta što ima dosta iskustva u amaterskim vodama, mislim čak i više od Joshue u tom segmentu".

Stjepan Božić: 'Dajem prednost Joshui, ali za nijansu'

Njegov brat Stjepan Božić, bivši hrvatski uspješni profesionalni boksač, rekao nam je kako misli da će Joshua mogao biti kontra Usyku a ne Usyk njemu. Govorimo to jer Ukrajinac boksa u kontragardu, što je zeznuto za sve boksače.

"Teško za prognozirati. Zato što vjerujem da će i jedan i drugi taktički spremni. Ako bi me pitali kome bi dao malu prednost, to bi onda bio Joshua. Njemu bi dao prednost jer ipak ima jedno veliko iskustvo s Ruizom. Čini mi se da je Usyk kraći u gabaritima, što se tiče visine i dužine ruku od Joshue. Definitivno, mislim da će biti super zanimljiv meč. Za nijansu dajem prednost Joshui".

Tomo Kadić: 'Usyk je kompletniji boksač nego Joshua'

Tomo Kadić, trener jednog najtalentiranijih hrvatskih boksača Tonija Filipa iz BK Gladijator, jedva čeka zvuk gonga...

"Ma to će biti spektakl kakav dugo nije viđen u boksu. Dugo se nisam veselio, radovao jednom meču kao što se radujem ovom. Joshua je favorit jer je svjetski prvak ali Usyk je u nižim kategorijama pokazao pravu klasu. Tehnički je kompletan, on je u biti Lomačenko u krupnijem obliku. Pokretljiv je u ringu, pametan, boksački inteligentan. Ima odličnu sposobnost promjena prostora, kretanje, ovo će biti nešto posebno. Usyk dolazi kao kompletniji boksač nego Joshua. Nema takve fizičke predispozicije u vidu snage, mišića, izgleda, čemu Englezi nekako podliježu, teže da bolje kažem. No, Usyk je zapravo boksački vizionar, kreativac. Možda je lakši od Joshue ali je brži. Sjećamo se Davida Hayeja koji je lepršao pored njih svih. Pored Valujeva je izgledao kao malo dijete na tulumu s velikim dečkima a opet je bio bolji, po meni, nisu mu dali pobjedu u tom meču. No, istaknula se ta njegova lepršavost", objasnio nam je Tomo Kadić.

Željko Mavrović: 'Usykove mogućnosti su čudesne. Dva izuzetna sportaša'

U međuvremenu nam se javio i proslavljeni Željko Mavrović, koji se vratio boksu nakon 23 godine mirovanja njegovih boksačkih rukavica, barem što se mečeva tiče. Ramazi Gogičašvili, 26-godina mlađi boksač, bio je prvi na njegovom putu na kojem ima velike planove...

"Veselim se borbi. Usyk je sjajan sportaš i njegove mogućnosti u svakoj rundi su čudesne. Koliko dobro može sačuvati svoju kondiciju, ma sve. Njemu je ovo ipak jedna ljestvica koju je pomaknuo zadnjih godina. Otišao je u supertešku i trebat će vidjeti koliko je njegovo tijelo spremno, prilagođeno tome. Joshua je za broj veći čovjek, znači ono kao cipela 45 i 46. Joshua je prirodno nešto masivniji i viši sad će se vidjeti može li Joshua Usyka zadržati na distanci i pogađati svojim bombama, ili će Usyk biti dovoljno spreman nametnuti jedan ritam kojeg Joshua ne bi mogao pratiti. Znači, očekuje nas sudar dva izuzetna sportaša, svaki na svoj način oduševljava. Volim ih obojicu, navijam za dobar boks, za izmjenu udaraca u kojem ćemo vidjeti boksačko umijeće i vještinu".