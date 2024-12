Usikov tim podonio žalbu zbog Furyjeve brade? Evo što je razlog za takav bizaran potez

Odbrojava se sitno do boksačkog spektakla u Rijadu. Fanovi s nestrpljenjem očekuju veliki revanš između prvaka Oleksandra Usyka i Tysona Furyja koji će se održati u subotu navečer.

Osim velike zarade koja se procjenjuje na čak 190 milijuna eura ovaj meč mogao bi odlučiti i o nastavcima karijer ovih boksačkih velikana. Ulog je zaista velik stoga iz oba tima pokušavaju dobiti što bolje uvjete za borbu. Ipak neki od razloga su sasvim bizarni, a jedan od njih došao je nedavno iz tabora Ukrajinca. Naime, Usykovom timu smeta nova duga brada Gypsyja Kinga te su uložili žalbu WBC komisiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pravilo oko brade je uvelike prekršeno. Pravila WBC-a striktno kažu kako boksač mora imati obrijanu bradu i brkove, a može ju imati samo u dva slučaja; ako nema ulogu jastuka koji bi ublažio udarce protivnika, te ako njome ne može izazvati posjekotine na licu protivnika. Tako da, Furyjeva brada mora biti skraćena, gurat ćemo to do kraja", rekao je Ukrajinčev promotor Alexander Krassyuk za Sky Sports. a prenosi The Sun.

Za isti je izvor Furyjev tabor odgovorio je u svadljivom tonu.

"Tysonova brada treba biti obrijana? Pustit ćemo je još više", rekao je Frank Warren iz Furyjevog tima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije trebalo dugo čekati na odgovor WBC-a. Predsjednik ugledne boksačke organizacije Mauricio Sulaiman komentirao je slučaj Furyjeve brade.

"Postoje ta pravila, te je naša komisija pregledala Furyja i tu nema problema. Mislim da se tu radi o mentalnim igricama prije velike borbe"

Predsjednik WBC.a vjerojatno je u pravu. Psihičke igre i provokacije važne su sastavnice uoči boksačkoga meča i najvjerojatnije se radi o takvome potezu. Osim toga moguće je da je ovo odgovor ukrajinskoga tabora na nedavnu uvaženu žalbu Furyjevog tima na Usykov križ koji boksački prvak nosi na svojim mečevima. Gypsyju Kingu su uvažili žalbu i zabranili križ Usyku stoga je možda ovo bio i neuspjeli pokušaj osvete Ukrajinca.

POGLEDAJTE VIDEO: Neki novi Fury: 'Cijelu karijeru sam pričao i šalio se, ali sad sam ozbiljan! Napravit ću je**nu štetu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa