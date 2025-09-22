Srpski hrvač nakon kontroverze u Areni: 'Tri prsta nisu provokacija, nego ...'

Zagrebačka Arena bila je poprište velikog uspjeha srpskog hrvača Aleksandra Komarova, koji je na Svjetskom prvenstvu osvojio zlato. No, slavlje je zasjenila gesta nakon finala gdje je Komarov prema publici podigao tri prsta. U Hrvatskoj se taj znak često tumači kao politički i potencijalno uvredljiv, pa je dio javnosti gestu doživio kao provokaciju.

Sam Komarov odlučio je reagirati i za Sportske novosti objasnio svoju stranu priče.

'Prije svega, želim čestitati Hrvatskoj na vrhunskoj organizaciji Svjetskog prvenstva i njihovim sportašima na osvojenoj bronci. Uvjeti u Zagrebu bili su odlični i omogućili su nam da damo svoj maksimum. Osvojiti naslov svjetskog prvaka za mene je ostvarenje sna' rekao je Komarov.

Osvrnuo se i na samu gestu koja je izazvala polemike:

'Nije mi bila namjera nikoga provocirati niti povrijediti. Tri prsta pokazao sam prema svojim navijačima, jer sam do sada osvojio tri velike medalje za Srbiju: naslov europskog prvaka, broncu na Europskom prvenstvu i sada zlato na Svjetskom prvenstvu. Nisam ni znao da se to može protumačiti na drugačiji način, poručio je.

Dodao je kako mu je žao ako je bilo tko njegov potez shvatio pogrešno te naglasio dobar odnos s hrvatskim sportašima i Savezom:

'Često sam na pripremama u Hrvatskoj i uvijek sam imao sjajnu suradnju s vašim hrvačima. Još jednom hvala na organizaciji i na gostoprimstvu', zaključio je novi svjetski prvak.

