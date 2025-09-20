Spektakl u KSW-u: Tulshaev pobijedio Grzebyka u otvorenoj razmjeni i oduševio sve

Spektakularna KSW priredba donijela je uzbuđenja od početka do kraja, a kulminacija je stigla u glavnoj borbi večeri. Aslambek Tulshaev upisao je važnu pobjedu protiv opasnog Andrzeja Grzebyka i time se ponovno približio borbi za naslov u velter kategoriji. Nakon neizvjesnih rundi, borac iz Rzeszówa slavio je jednoglasnom odlukom sudaca te dokazao da je spreman za novi napad na pojas.

Bila je to glavna borba večeri koja je izgledala kao otvorena razmjena udaraca. Samo se čekalo tko će prvi pasti. Nakon boljeg počekta Grzebyka, Tulshaev je 'bacio' koljeno i priči je bio kraj.

Na glavnom dijelu večeri slavili su i Zając, koji je sjajnim nastupom i nezgodom protivnika svladao Książkiewicza, te Makarowski, koji je bio bolji od Paive. U uzbudljivom dvoboju između Łopaczyka i Fleminasa, pobjedu je odnio Fleminas, potvrdivši svoju reputaciju jednog od najatraktivnijih boraca u kategoriji.

Sve u svemu, publika je u dvorani mogla uživati u deset borbi, a večer će ostati zapamćena po vrhunskim okršajima i atmosferi koja je pratila svaki potez boraca. Najviše se, ipak, priča o Grzebyku koji je ponovno u igri za prestižni pojas KSW prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Neočekivani kraj: Zając iskoristio nesreću Książkiewicza