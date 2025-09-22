Mladi hrvatski MMA borac nakon osvojene europske medalje: ‘Poziv i medalja su potvrda mog rada'

U svijetu borilačkih sportova rijetki su oni koji u ranoj dobi pokažu i karakter i talent potreban za velike rezultate. Patrik Palatinuš (20), član kluba Svarog MMA Zagreb, u posljednje vrijeme privlači pažnju ne samo medaljama, već i nevjerojatnom upornošću kojom gradi svoju karijeru. Nakon šest zlatnih medalja u posljednjih devet mjeseci, stigla je nova potvrda kvalitete – brončana medalja na Europskom prvenstvu u no-gi jiu-jitsuu u Zadru, u sklopu Hrvatske U-21 reprezentacije.

Za mladog borca, ovo je bila prilika da se predstavi u nacionalnom dresu i da testira svoje granice u okruženju koje je zahtjevnije nego bilo koji dosadašnji turnir. O iskustvima iz Zadra, balansiranju između klupskih i reprezentativnih obveza te planovima koji ga čekaju u narednim mjesecima, Patrik je govorio u razgovoru za naš portal.

U razgovoru se pridružio i njegov trener Stjepan Vlaović, koji je iz perspektive stručnjaka opisao što je bronca značila za klub i gdje vidi najveći potencijal za daljnji razvoj svog borca.

Patrik, prvenstvo čestitke na osvajanju nove medalje. U Zadru ste došli do brončane medalje na Europskom prvenstvu u no-gi jiu-jitsuu u sklopu U-21 reprezentacije. Kako ste doživjeli taj trenutak i koliko vam znači nastupati pod hrvatskom zastavom?

Znači mi jako puno, velika mi je čast i zadovoljstvo nastupati za Hrvatsku. Samo birani sportaši imaju tu priliku, tako da sam jako sretan. Ne treniram dugo, ali sam jako redovit i marljiv, tako da su poziv i medalja za reprezentaciju jedna velika potvrda mog rada. Pritom, nastupati i pripremati se za reprezentaciju je odlično iskustvo i dodatna prilika za napredak, učenje i skupljanje iskustva kako bih bio još bolji i jači, i fizički i psihički.

Kakva je bila atmosfera na samom prvenstvu i po čemu se ovaj turnir razlikovao od onih na kojima ste dosad nastupali?

Atmosfera je bila bitno bolja zbog nacionalnog naboja. Okupilo se dosta ljudi iz različitih zemalja kako bi podržali svoje natjecatelje. Krešimir Ćosić dvorana u Zadru bila je najveća dosad u kojoj sam se natjecao. Sama organizacija turnira bila je na višoj razini, profesionalnija i službenija, tako da jedno jako lijepo i novo iskustvo.

S broncom ste još jednom dokazali da ste među najboljima u svojoj kategoriji. Što ste novo naučili iz ovog iskustva i koje biste stvari voljeli dodatno unaprijediti za sljedeća natjecanja?

Ovo mi je bio prvi put da sam išao bez svog trenera i svojih poznanika iz kluba na turnir, tako da je to bilo jedno dodatno novo iskustvo na sve ostalo. Vjerujem da je to također utjecalo na moj nastup i vjerujem da će sljedeći put, kad budem nastupao za reprezentaciju, biti još bolje jer sam iskusniji. Uvijek želim unaprijediti tehniku i kondiciju, i fizičku i mentalnu, a nastupanje za reprezentaciju je odličan način za postizanje toga.

Koliko vam je teško balansirati između osobnog razvoja u klubu i reprezentativnih obveza? Osjeti li se razlika u pristupu i pripremama?

Nije teško balansirati jer su dobro organizirali pripreme da budu vikendom, pa mi se tako ne kosi s treninzima u klubu tijekom tjedna. Ja pritom imam puno volje i želje, tako da je svaki dodatni trening i iskustvo uvijek poželjno. Različit je pristup treninga u mom klubu i priprema za reprezentaciju, ali to je i za očekivati. Pripreme se sastoje od par intenzivnih vikenda, a klub je redovito na tjednoj bazi. U klubu nas je manje i imamo više vremena, a tamo nas je više i manje je vremena. Na meni je da iz svega izvučem maksimalan benefit bez obzira na razlike u pristupu i pripremama.

Nakon ovog uspjeha, gdje vidite sebe u narednim mjesecima – čekaju li vas nova međunarodna iskušenja?

Da, sa svojim klubom idem u 9. mjesecu u Brno na turnir, nakon toga u Milano u 10. mjesecu i onda bismo trebali ići u Zurich u 11. mjesecu. U međuvremenu trener nas vodi na seminar u Budimpeštu gdje će doći jedan od najboljih grapplera na svijetu, Nicky Ryan, pokazivati svoja znanja i iskustva, što željno iščekujem.

Nakon razgovora sa Patrikom, razgovarali smo i s njegovim trenerom Stjepanom.

Također čestitke na odličnom plasmanu vašeg borca. Patrik je osvojio broncu na Europskom prvenstvu. Kako ste vi, kao trener, proživljavali njegov nastup i gdje vidite najveći napredak u njegovoj izvedbi?

Hvala na čestitci. Doživljaj je bio dosta intenzivan, naime nisam mogao ići taj vikend s njime zbog drugih poslovnih obveza pa sam gledao prijenos uživo. U jednu ruku to je dobro, da dobije i to novo iskustvo, što će ga učiniti boljim, jer prije ili poslije neću biti u mogućnosti ići s njim unatoč mojoj želji pa je važno da ga to ne omete previše. U drugu ruku, meni je bilo frustrirajuće gledati bez da mu mogu pomoći. Uspio sam se snaći tako što sam ga između borbi kontaktirao preko telefona pa sam mu uspio dati par savjeta koje je odmah primijenio u sljedećoj borbi.

Zadovoljan sam s njegovim debijem. Moglo je bolje jer znam što sve može, ali nije ni loše. Uzimajući u obzir sve navedene faktore, svakako je opravdao svoj poziv i dokazao da zaslužuje tamo biti.

Europska scena ipak nosi drukčiju težinu i konkurenciju. Koliko je mladim sportašima, poput Patrika, zahtjevno psihički izdržati takvo natjecanje i ostati fokusiran?

Poprilično je zahtjevno. Mi imamo dosta jak ritam u klubu, i po pitanju natjecanja i po pitanju treninga, pogotovo kad se ubroji da Patrik prvo odradi sat i pol kickboxa, a onda sat i pol grapplinga sa mnom. Na to onda još ide nastupati za Hrvatsku s drugim borcima i trenerima koje ne poznaje. Bilo kome bi to bio psihički napor, a vjerujem da je njemu dodatno teško zbog OKP-a. Unatoč svemu, odradio je to junački. Ponosan sam na njega i treba samo tako nastaviti.

Brončana medalja u Zadru sigurno je lijepa potvrda i za vaš klub. Koliko vam ovakav rezultat znači u daljnjem radu i privlačenju novih boraca?

Da, to je jedna vrhunska potvrda i za naš rad u klubu. Unatoč dvadesetak medalja koje smo postigli u tri godine postojanja, ovo je prva medalja na reprezentativnoj razini, tako da je njezino značenje ogromno. U međuvremenu smo privukli nove članove i pratitelje otkad smo objavili njegovu broncu na Instagramu (svarogmmazagreb), tako da je to sigurno pridonijelo tome.

Što je, po vašem mišljenju, idući korak za Patrika – na kojim segmentima će se najviše raditi u pripremama?

Prvo ćemo ispraviti greške koje su ga spriječile da osvoji zlatnu medalju. Mogu mu se dogoditi neke druge greške, ali te iste nikako. Neke će stvari brzo ispraviti, a neke će trajati malo dulje, ali poznavajući njega i njegov trud, usvojit će on to sve. Po pitanju jiu-jitse i grapplinga nastavljamo s programom treninga i turnira, a po pitanju MMA nastavit će ići na kickbox dok to ne dođe do zadovoljavajuće razine. Tada ćemo gledati gdje i kako napraviti tranziciju u MMA.

POGLEDAJTE VIDEO: Pao kao pokošen! Spektakularni KSW započeo brutalnim nokautom