Spektakl u Johannesburgu: Najbolje od afričke MMA scene gledajte ove subote

Nakon povijesnog i rasprodanog debija u Cape Townu, Professional Fighters League (PFL) nastavlja svoju inauguralnu afričku sezonu. Drugi po redu PFL Africa event održat će se 9. kolovoza u čuvenoj Big Top Areni, Carnival City u Johannesburgu. Ovoga puta u SmartCage ulaze najbolji borci perolake i velter kategorije s ciljem osiguravanja mjesta u polufinalu turnira i nastavka puta prema tituli prvog PFL Africa prvaka, a sve gledajte na platformi VOYO.

Očekuje nas spektakularna glavna borba

Glavna borba večeri donosi okršaj u perolakoj kategoriji između Nigerijca Patricka Ochemea (6-1) i Gvinejca Mohameda Camare (5-2-1). Obojica boraca traže pobjedu koja bi ih lansirala među glavne favorite za osvajanje naslova. U sunaslovnoj borbi, u velter kategoriji, snage će odmjeriti Angolac Shido Boris Esperanca (9-1) i iskusni Ibrahima Mané (14-5) iz Gambije. Ovaj dvoboj obećava beskompromisnu akciju s obzirom na impresivne omjere i iskustvo oba borca.

Neporaženi Ayinde protiv čvrstog Boloyange

Posebnu pažnju privlači borba u velter kategoriji između neporaženog kamerunskog talenta Octavea Ayinde (5-0), poznatog kao "Bantu Warrior", i Britisha Boloyanga (3-1) iz DR Konga. Ayinda, sa savršenim omjerom i tri prekida u pet profesionalnih borbi, testirat će svoju eksplozivnost protiv Boloyanga, borca poznatog po čvrstini i opasnom grapplingu.

PFL Afrika 2 iz Johannesburga možete gledati u subotu od 18.00 na platformi VOYO

Uzbuđenja neće nedostajati ni u ostalim mečevima, poput dvoboja između neporaženog Južnoafrikanca Elberta Steyna (3-0) i Marokanca Abderrahmana Errachidyja (4-1), što jamči vatromet u kavezu pred domaćom publikom. Ukupno 32 borca iz 15 afričkih zemalja natječu se tijekom sezone za povijesnu titulu.

Kompletan popis borbi za PFL Africa: Johannesburg

Glavni program:

Glavna borba (Perolaka): Patrick Ocheme (6-1) vs. Mohamed Camara (5-2-1)

Sunaslovna borba (Velter): Shido Boris Esperanca (9-1) vs. Ibrahima Mané (14-5)

Velter: British Boloyang (3-1) vs. Octave Ayinda (5-0)

Velter: Sanon Sadeck (7-2) vs. Yabna N’tchala (11-2-1)

Velter: Osvaldo Benedito (3-1) vs. Emilios Dassi (4-1-0)

Perolaka: Wasi Adeshina (7-3) vs. Jean Jacques Lubaya (9-1)

Perolaka: Wilker Nsamo (7-0) vs. Dwight Joseph (14-2, 1 NC)

Perolaka: Elbert Steyn (3-0) vs. Abderrahman Errachidy (4-1)

PFL Afrika 2 iz Johannesburga možete gledati u subotu od 18.00 na platformi VOYO

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović