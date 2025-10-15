I dan danas čitav borilački svijet priča o ovom meču legendarnog Mirka Filipovića

Mirko 'Crocop' Filipović i Fedor Emilianenko, dvije apsolutne MMA legende, dogovorili su egzibicijski boksački meč 20 godina nakon njihovog poslijednjeg okršaja, u borbi za titulu teškaškog prvaka u PRIDE organizaciji, doznao je Net.hr u srijedu.

Njihov posljednji meč smatra se jednom od najboljih borbi u povijest MMA sporta. U njemu je pobijedio Fedor sudačkom odlukom nakon tri runde velike borbe, a sada nas očekuje revanš, ali pod drugačijim pravilima.

Njihov posljednji meč održao se u Saitama Super Areni, 28. kolovoza 2005. godine. Deseci tisuća obožavatelja i milijuni diljem svijeta svjedočili su trenutku koji se godinama iščekivao – borbi za naslov PRIDE prvaka u teškoj kategoriji. U jednom kutu stajao je Fedor Emelianenko, neprikosnoveni ruski car, borac smirenog pogleda i gotovo mitske nepobjedivosti. U drugom, Mirko "Cro Cop" Filipović, hrvatski specijalac čija je lijeva noga postala sinonim za brutalne nokaute. Bio je to više od meča; bio je to sudar dviju filozofija borbe, sraz sirove snage i kirurške preciznosti koji je definirao zlatno doba slobodne borbe.

Uvertira u sukob titana

Put do ovog povijesnog meča bio je dug i ispunjen napetošću. Mirko Filipović, nakon tranzicije iz K-1 u PRIDE FC, postao je najopasniji udarač u diviziji. Njegova legendarna izjava "desna noga, bolnica; lijeva noga, groblje" nije bila puka fraza, već realnost za njegove protivnike. Nakon što je još 2003. godine prozvao Fedora, sudbina je htjela da se meč nekoliko puta odgodi zbog Fedorovih ozljeda i ugovornih nesuglasica. Mnogi su tada spekulirali da ruski borac izbjegava Cro Copa.

POGLEDAJTE VIDEO: CroCop otkrio što će naučiti pripadnike specijalne i interventne policije

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U međuvremenu, Filipović je, nakon šokantnih poraza od Nogueire i Randlemana, nanizao sedam zastrašujućih pobjeda, sve prekidom u prvoj rundi. U tom nizu "pomeo" je imena poput Kevina Randlemana, Marka Colemana, Josha Barnetta i, najznačajnije, Fedorovog mlađeg brata Alexandera, kojeg je nokautirao upravo svojim zaštitnim znakom – high kickom. Fedor je sve to promatrao, kao neprikosnoveni prvak koji je, unatoč auri nepobjedivosti, pokazivao ranjivost. Bio je uzdrman protiv Kazuyukija Fujite i dominiran u hrvanju protiv Marka Colemana. Pitanje nije bilo hoće li se boriti, već kada.

Sraz stilova i taktičko nadmudrivanje

Svi su očekivali jednostavnu strategiju: Fedor, majstor samba, pokušat će srušiti Cro Copa i završiti borbu na tlu, izbjegavajući pod svaku cijenu Mirkovu ubojitu ljevicu. No, Fedorov tim imao je drugačiji plan. Umjesto da bježi od Mirkove najveće snage, Fedor je otišao u Nizozemsku trenirati s elitom kickboxinga, uključujući Ernesta Hoosta i Remyja Bonjaskog. Njegov je cilj bio neutralizirati Cro Copa u stojci. S druge strane, Mirko je brusio svoju obranu od rušenja i parter s Fabriciom Werdumom, jednim od najboljih BJJ boraca svijeta.

Fedorova taktika bila je jasna od prve sekunde: konstantan pritisak. Nije se povlačio, već je ulazio u Mirkov prostor, skraćivao distancu i time mu oduzimao mogućnost za razorne udarce nogom. Bio je to nevjerojatno rizičan, ali briljantan plan.

20 minuta rata u ringu

Borba je bila rat iscrpljivanja. U prvoj rundi, Cro Cop je pokazao zašto ga se Fedor morao pribojavati. S nekoliko munjevitih lijevih direkata slomio je Fedoru nos i uzdrmao ga. Krv je potekla niz lice ruskog borca, a činilo se da je najopasniji udarač svijeta na pragu senzacije. Međutim, Fedor je preživio krizu i, sukladno planu, prebacio borbu u klinč i na tlo. Iako se Mirko odlično branio, konstantna borba za opstanak u parteru protiv snažnijeg protivnika počela ga je iscrpljivati.

Od druge runde nadalje, meč je postao demonstracija Fedorove nevjerojatne izdržljivosti i borilačke inteligencije. Njegov pritisak nije slabio. Umorni Cro Cop gubio je eksplozivnost, a njegovi udarci više nisu imali istu snagu. Fedor je dominirao, kombinirajući udarce i rušenja te nanoseći štetu iz gornje pozicije na tlu. Do kraja treće runde, ishod je bio jasan. Suci su jednoglasnom odlukom pobjedu dodijelili Fedoru Emelianenku, koji je obranio svoj pojas.

Borba godine

Sama borba proglašena je "Borba godine", a mnogi je i danas smatraju "Borba desetljeća". Ona je razbila mit o tome da Fedor izbjegava Cro Copa; umjesto toga, pokazala je da je Rus koristio vrijeme kako bi se savršeno pripremio za najveći izazov karijere. Mirko je sportski priznao poraz, izjavivši: "Fedor je jasno pobijedio. Naporno ću trenirati za revanš."

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno za RTL: kako prolaze prvi dani mirovine i što sve radi Mirko Filipović?