FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPREMAN JE

Cro Cop objavio novi video i zagolicao maštu fanovima: Čini se da je povratak uistinu blizu

Cro Cop objavio novi video i zagolicao maštu fanovima: Čini se da je povratak uistinu blizu
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mirko na svojim društvenim mrežama sve više rasplinjuje te priče fotografijama i videozapisima

22.4.2026.
10:13
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Povratak Mirka Filipovića u oktogon iz dana u dan sve manje zvuči kao prazna priča, a sve više kao nešto što će se uistinu dogoditi. Već se puno pisalo o Mirkovoj povratničkoj borbi koja bi se održala pod okriljem FNC-a, vjerojatno protiv Hatefa Moeila.

Mirko na svojim društvenim mrežama sve više rasplinjuje te priče fotografijama i videozapisima, a sada je osvanuo novi u kojem trenerica kickove na fokuserima u svojoj dvorani. I s 51 godinom i dalje Mirkovi udarci nogom izgledaju razorno i čini se da je Mirko spreman ponovno ući u ring. 

"Uvijek sam spreman. A ako me taj Hatef još jednom spomene... Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati", rekao je Mirko prošloga tjedna i tako dodatno stavio ulje na vatru moguće borbe. Prvak FNC-a u teškoj kategoriji odgovorio je nekoliko dana kasnije. 

Hatef je objavio Instagram priču, stavio fotografiju sebe i Mirka, označio Cro Copa i FNC te napisao: "Tik-tok, 12.9." To je datum o kojem se spekulira da bi mogao biti termin borbe Mirka i Hatefa u zagrebačkoj Areni pod okriljem FNC-a. 

Podsjetimo, Filipović je u mirovini od 2017., kada je prekinuo karijeru zbog zdravstvenih problema.

Mirko Cro Cop FilipovićFncMmaTrening
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike