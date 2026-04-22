Cro Cop objavio novi video i zagolicao maštu fanovima: Čini se da je povratak uistinu blizu

Povratak Mirka Filipovića u oktogon iz dana u dan sve manje zvuči kao prazna priča, a sve više kao nešto što će se uistinu dogoditi. Već se puno pisalo o Mirkovoj povratničkoj borbi koja bi se održala pod okriljem FNC-a, vjerojatno protiv Hatefa Moeila.

Mirko na svojim društvenim mrežama sve više rasplinjuje te priče fotografijama i videozapisima, a sada je osvanuo novi u kojem trenerica kickove na fokuserima u svojoj dvorani. I s 51 godinom i dalje Mirkovi udarci nogom izgledaju razorno i čini se da je Mirko spreman ponovno ući u ring.

"Uvijek sam spreman. A ako me taj Hatef još jednom spomene... Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati", rekao je Mirko prošloga tjedna i tako dodatno stavio ulje na vatru moguće borbe. Prvak FNC-a u teškoj kategoriji odgovorio je nekoliko dana kasnije.

Hatef je objavio Instagram priču, stavio fotografiju sebe i Mirka, označio Cro Copa i FNC te napisao: "Tik-tok, 12.9." To je datum o kojem se spekulira da bi mogao biti termin borbe Mirka i Hatefa u zagrebačkoj Areni pod okriljem FNC-a.

Podsjetimo, Filipović je u mirovini od 2017., kada je prekinuo karijeru zbog zdravstvenih problema.

