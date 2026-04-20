Njemački gorostas odgovorio Mirku: Borba dobila i datum?

Hatef nije dugo šutio, odgovorio je na Mirkove prozivke i još više nam približio moguću borbu iz snova

20.4.2026.
20:11
D.F.
Legendarni Mirko 'Crocop' Filipović (51) spominje se kao mogući protivnik Hatefa Moeila u borbi za naslov prvaka teške kategorije FNC-a.

"Uvijek sam spreman. A ako me taj Hatef još jednom spomene... Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati", rekao je Mirko prošloga tjedna i tako dodatno stavio ulje na vatru moguće borbe. Hatef nije dugo šutio, odgovorio je na Mirkove prozivke i još više nam približio moguću borbu iz snova.

Hatef je objavio Instagram priču, stavio fotografiju sebe i Mirka, označio Cro Copa i FNC te napisao: "Tik-tok, 12.9." To je datum o kojem se spekulira da bi mogao biti termin borbe Mirka i Hatefa u zagrebačkoj Areni pod okriljem FNC-a. Filipović je u mirovini od 2017., kada je prekinuo karijeru zbog zdravstvenih problema.

