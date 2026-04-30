Evo kako je Tyson izgledao sa 15. i što je radio: Svi su ga se bojali zbog njegove fore

Mike Tyson se često smatra jednim od najmoćnijih udarača u povijesti boksa, pa i borilačkih sportova općenito. U svojim najboljim danima bio je zastrašujuća pojava.

Protivnici su ga se bojali i prije nego što bi kročili u ring. Njegova prisutnost ulijevala je strah, a rijetki su se usudili pogledati ga u oči, kamoli izazvati...

Bio je sirova, intenzivna figura oblikovana teškim životom na ulici i vlastitim, grubim iskustvima. Već kao vrlo mlad pokazivao je ogroman potencijal i karizmu koju je bilo nemoguće ignorirati.

Rođen u Brooklynu, u siromašnom okrugu Brownsville, njegova mladost bila je ispunjena izazovima, no bio je neobičan u svakom pogledu.

Sa samo 13. godina, Mike je već bio poznat među lokalnim vršnjacima.

Bilo je nešto neizmjerno zastrašujuće u njegovoj pojavi, a još više u njegovoj snazi. Imao je kao profesionalni boksač jedinstvenu foru u ringu, kombinaciju, a ona je bila - korak u stranu, udarac u tijelo kojim je otvorio suparnika, natjerao ga da spusti ruke, onda je sijevnuo aperkat u glavu i kroše.

No, prije toga, sa 15. godina, Mike je već pokazivao strašnu brzinu i potencijal. Tome svjedoči i internet.

