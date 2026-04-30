FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJEME UNIŠTENJA

Evo kako je Tyson izgledao sa 15. i što je radio: Svi su ga se bojali zbog njegove fore
Foto:
Malo je sportaša čija životna priča izaziva toliko oprečnih osjećaja kao ona Mikea Tysona. Za jedne, on je "Najopakiji čovjek na planetu", nezaustavljiva sila koja je dominirala boksačkim ringom nevjerojatnom snagom i brzinom.
1 /28
VOYO logo

Mike Tyson se često smatra jednim od najmoćnijih udarača u povijesti boksa, pa i borilačkih sportova općenito. U svojim najboljim danima bio je zastrašujuća pojava.

Protivnici su ga se bojali i prije nego što bi kročili u ring. Njegova prisutnost ulijevala je strah, a rijetki su se usudili pogledati ga u oči, kamoli izazvati...

Bio je sirova, intenzivna figura oblikovana teškim životom na ulici i vlastitim, grubim iskustvima. Već kao vrlo mlad pokazivao je ogroman potencijal i karizmu koju je bilo nemoguće ignorirati.

Rođen u Brooklynu, u siromašnom okrugu Brownsville, njegova mladost bila je ispunjena izazovima, no bio je neobičan u svakom pogledu.

Sa samo 13. godina, Mike je već bio poznat među lokalnim vršnjacima. 

Bilo je nešto neizmjerno zastrašujuće u njegovoj pojavi, a još više u njegovoj snazi. Imao je kao profesionalni boksač jedinstvenu foru u ringu, kombinaciju, a ona je bila - korak u stranu, udarac u tijelo kojim je otvorio suparnika, natjerao ga da spusti ruke, onda je sijevnuo aperkat u glavu i kroše.

No, prije toga, sa 15. godina, Mike je već pokazivao strašnu brzinu i potencijal. Tome svjedoči i internet.

Ova galerija je priča o Mike Tysonu. Uđite u svijet Najopakijeg čovjeka na planetu. 

30.4.2026.
11:54
Silvijo Maksan
Mike TysonBoks
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija